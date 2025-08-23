Sorpresa en Boca: no está lesionado y Russo lo dejó fuera de la convocatoria

El entrenador del Xeneize suma mano dura y otro jugador quedó fuera de la lista de convocados para el duelo ante Banfield

Boca confirmó a los 24 futbolistas convocados para el duelo frente a Banfield por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 . La ausencia más destacada es la de Kevin Zenón . El mediocampista, titular en los primeros encuentros del ciclo de Miguel Ángel Russo , perdió protagonismo tras expresar su deseo de ser transferido.

Mientras no demuestre intención de continuar en el club, el entrenador decidió dejarlo fuera de las convocatorias y optó por Exequiel Zeballos , quien recuperó su lugar en el equipo al volver a enfocarse en la competencia, priorizando su continuidad por sobre Zenón.

Otros tres jugadores que quedan fuera respecto a la nómina del partido anterior son Lucas Blondel, Agustín Martegani e Ignacio Miramón , quienes no sumaron minutos bajo la gestión de Russo y tampoco estarán contra Banfield.

Por cuestiones físicas, se suman las ausencias de Ander Herrera, que recién volvió a trabajar con pelota tras sufrir su quinto desgarro, y Tomás Belmonte, lesionado en el partido ante Huracán. Ambos habían sido parte de la convocatoria en la fecha anterior.

Por último, Russo mantuvo la estrategia de la triple convocatoria en el arco de Boca Juniors, citando a los experimentados Agustín Marchesín y Javier García, junto al joven Leandro Brey.

En cuanto al resto del plantel, se destacan las convocatorias de los habituales titulares, quienes buscarán mantener el ritmo del equipo tras los últimos resultados. La lista refleja la intención de Russo de combinar experiencia y juventud, asegurando variantes tanto en defensa como en ofensiva para afrontar el compromiso ante Banfield con un equipo competitivo y equilibrado.

La lista de convocados para el partido con Banfield

Agustín Marchesín, Leandro Brey, Javier García; Luis Advíncula, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Frank Fabra, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Leandro Paredes, Williams Alarcón, Malcom Braida, Carlos Palacios, Alan Velasco, Lucas Janson, Alan Aguirre, Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Milton Giménez y Edinson Cavani.

La probable formación de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia,Alan Aguirre,Carlos Palacios, Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Boca recibirá este domingo a Banfield, por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita reafirmar su levantada.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 18:15 en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro será Nicolás Lamolina, quien será secundado desde el VAR por Silvio Trucco.

Boca llega a este encuentro luego de un gran triunfo por 3-0 como visitante ante Independiente Rivadavia de Mendoza, que le permitió volver a sumar de a tres luego de 12 partidos y tras más de tres meses.

De esta manera, los dirigidos por Miguel Ángel Russo llegaron a los seis puntos en la Zona A, donde marchan décimos, y se acomodaron terceros en la tabla anual, lo que les permite soñar con la clasificación a la Copa Libertadores 2026.