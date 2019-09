Documentales de tecnología que puedes ver en Netflix

Playing Hard (2018)

Playing Hard - The Movie | Official Trailer

Para aquellos usuarios que conocen o alguna vez jugaron a “For Honor”, de Ubisoft, este documental muestra como fue el proceso creativo que llevo a Jason Vanden Berghe a crear un juego de acción en tercera persona que tiene como protagonistas a caballeros mediavales, samuráis, vikingos y guerreros chinos.

El Gran Hackeo (2019)

Este documental investiga el mundo detrás de las redes sociales y cómo la información que inocentemente suben los usuarios a las redes termina como un bien que se compra y vende al mejor postor con un fin que, en muchos casos, no es legal.

El gran hackeo expone el enigmático mundo de la explotación de datos personales. Las partes implicadas cuentan su versión del polémico escándalo de Cambridge Analytica y Facebook y papel que jugaron en las elecciones de la campaña de Donald Trump.

Alpha Go (2017)

El material gira en torno al GO, un popular juego de mesa chino, y el trabajo que lleva adelante la división de inteligencia artificial de Google, Deep Mind, para perfeccionar su IA y tratar de vencer a los humanos en este juego.

The American Meme (2018)

The American Meme | Official Trailer [HD] | Netflix

Este material gira en torno a cuatro nombres importante dentro de las redes sociales: Paris Hilton, Josh Ostrovsky, Brittany Furlan y Kirill Bichutsky. El documental muestra como es la vida de estas personas dentro y fuera de Instagram, Facebook y Twitter.

The Mars Generation (2017)

The Mars Generation | Official Trailer [HD] | Netflix

En la nueva carrera espacial por llegar a Marte, este documental indaga sobre la vida de expertos y jóvenes que quizás sean los primeros en llegar al planeta rojo.

Lo and Behold (2016)

Lo And Behold: Reveries of the Connected World - Official Trailer