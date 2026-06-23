Albóndigas de calabacín: la receta exquisita sin freír, alternativa a las clásicas de carne

Según la RAE (Real Academia Española), la albóndiga es cada una de las bolas que se hacen de carne o pescado picado menudamente y trabado con ralladuras de pan, huevos batidos y especias, y que se comen guisadas o fritas. Claro que también existen otras opciones a la hora de elaborarlas, y una de ellas consiste en emplear esta receta que nos proporciona la opción para preparar bolitas de calabacín sin necesidad de frituras.