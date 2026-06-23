Albóndigas de calabacín: la receta exquisita sin freír, alternativa a las clásicas de carne
No te pierdas esta receta única: cómo preparar las bolitas o albóndigas de calabacín sin necesidad de frituras.
Según la RAE (Real Academia Española), la albóndiga es cada una de las bolas que se hacen de carne o pescado picado menudamente y trabado con ralladuras de pan, huevos batidos y especias, y que se comen guisadas o fritas. Claro que también existen otras opciones a la hora de elaborarlas, y una de ellas consiste en emplear esta receta que nos proporciona la opción para preparar bolitas de calabacín sin necesidad de frituras.
Cabe resaltar que estas albóndigas de calabacín se pueden preparar en el horno o en la freidora de aire. Asimismo, es oportuno señalar que estas bolitas sólo presentan una desventaja: no admiten la congelación, puesto que se ablandan en demasía porque el calabacín suelta más agua aún al descongelarse.
La receta de albóndigas de verduras que no precisa frituras: así se pueden preparar unas exquisitas bolitas de calabacín
Para elaborar unas exquisitas bolitas de calabacín, primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes:
- 1 cebolla.
- 1 zanahoria.
- 1 zapallito o calabacín.
- 1/2 morrón rojo.
- 1 diente de ajo.
- Un puñado de brócoli.
- Un puñado de perejil.
- 1 huevo.
- 1 taza de avena.
La guía paso a paso para preparar las bolitas de calabacín, una alternativa a las clásicas albóndigas de carne
- Rallar el calabacín y escurrir antes de formar la masa.
- Amalgamar con huevo y pan.
- Picar todas las verduras en una procesadora.
- Condimentar con poca sal y pimienta.
- Agregar el perejil, el huevo y la avena y mezclar todo.
- Formar las albóndigas y cocinar en una sartén, de ambos lados, con un hilo de aceite.
- Estas albóndigas de calabacín se pueden acompañar con papas al horno o una ensalada colorida.
La especialista Paulina Cocina añade una alternativa como propuesta de albóndiga vegetariana: la albóndiga de berenjena:
- Lavar las berenjenas y cortarlas en láminas.
- Colocarlas en un bol o recipiente con sal gruesa y dejar reposar durante media hora para quitarles el sabor amargo. Una vez pasados los 30 minutos, enjuagar con abundante agua para quitarles la sal.
- Colocar las berenjenas sobre servilletas de papel para secarlas.
- En una sartén con aceite de oliva dorar las láminas de berenjenas durante 1 minuto por lado.
- Procesar las berenjenas con la sal, el queso rallado, el ajo en polvo y el pan rallado hasta obtener una pasta de berenjena.
- Pasar la pasta a un bol o recipiente y agregar una clara de huevo. Mezclar con una espátula hasta integrar. Si se tienen nueces, agregar pequeños trozos.
- Para formar las albóndigas de berenjena, pasar las albóndigas por pan rallado asegurándonos que estén totalmente rebozadas.
- Para cocinarlas, vamos a dorarlas por todos lados en una olla con un chorro de aceite de oliva. No es necesario que se utilice demasiado aceite como si se fueran a freír.
- Cuando estén doradas por todos lados, quitar las albóndigas de la olla y reservarlas.
- En la misma olla que se utiliza el fondo de cocción agregar un diente de ajo picado, el tomate pelado y picado, un poco de sal y pimienta y cocinar durante un rato.
- Cuando los tomates estén bien cocidos y cambien de color a un rojo intenso, agregar dos o tres cucharadas de puré de tomate.
- Agregar las albóndigas a la salsa y colocar fetas de queso muzzarella por encima.
- Tapar la olla y esperar durante 5 minutos hasta que el queso esté bien derretido.
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