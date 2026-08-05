Arroz con pollo, un clásico delicioso
Con pocas presas de pollo y arroz de siempre se arma una comida completa, sabrosa y rendidora para varios días de una semana fría y húmeda.
El arroz con pollo tiene esa virtud poco común de resolver, en una sola olla, el plato principal de varios días seguidos sin que nadie se queje de estar comiendo lo mismo. Basta con variar el condimento o el acompañamiento para que la misma base se sienta distinta cada vez. En una semana donde el clima invita a quedarse cerca del fuego y el presupuesto pide rendir al máximo cada compra, esta receta vuelve a ganar terreno en las cocinas de Neuquén.
La clave para que un arroz con pollo salga bien no está en ingredientes caros sino en el orden de la cocción y en la calidad del sofrito inicial. Con presas económicas como muslos o sobre muslos, que suelen costar bastante menos que la pechuga y aportan más sabor por la grasa y el hueso, alcanza para un plato sabroso sin resignar nada.
Ingredientes (para 6 porciones)
- 6 presas de pollo (muslos o sobre muslos)
- 2 tazas de arroz
- 1 cebolla
- 1 morrón
- 2 dientes de ajo
- 2 tomates o 1 lata de tomate perita
- 1 zanahoria
- 1/2 vaso de vino blanco (opcional)
- Caldo de verdura o de pollo, cantidad necesaria
- Pimentón dulce, comino y laurel a gusto
- Aceite, sal y pimienta a gusto
- Opcional: unas hebras de azafrán o 1 cucharadita de cúrcuma
Paso a paso
- En una olla ancha con aceite bien caliente, sellar las presas de pollo salpimentadas de ambos lados hasta que tomen color parejo. Retirar y reservar.
- En la misma olla, bajar el fuego a medio y sumar la cebolla picada, el morrón en cubos y la zanahoria en rodajas finas. Cocinar revolviendo para despegar los restos dorados del fondo.
- Cuando las verduras estén tiernas, agregar el ajo picado, el pimentón y el comino, revolviendo rápido.
- Sumar el tomate y cocinar unos minutos hasta que se rompa e integre. Si se usa, agregar el vino blanco y dejar hervir un par de minutos.
- Volver a colocar el pollo en la olla, agregar el laurel y cubrir con caldo caliente (unos centímetros por encima de los ingredientes sólidos). Tapar y cocinar a fuego medio-bajo 20 minutos.
- Incorporar el arroz distribuido de manera pareja entre las presas, ajustando el líquido (el doble de caldo que de arroz). Tapar y cocinar a fuego bajo, sin revolver de más, 18 a 20 minutos.
- Verificar el punto: el arroz debe quedar suelto pero jugoso y el pollo desprenderse fácil del hueso. Si hace falta, sumar más caldo caliente y unos minutos extra.
- Dejar reposar tapado, fuera del fuego, 5 minutos antes de servir. Espolvorear con perejil picado.
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