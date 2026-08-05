Arroz con pollo, un clásico delicioso

El arroz con pollo tiene esa virtud poco común de resolver, en una sola olla, el plato principal de varios días seguidos sin que nadie se queje de estar comiendo lo mismo. Basta con variar el condimento o el acompañamiento para que la misma base se sienta distinta cada vez. En una semana donde el clima invita a quedarse cerca del fuego y el presupuesto pide rendir al máximo cada compra, esta receta vuelve a ganar terreno en las cocinas de Neuquén.