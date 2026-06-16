El Comedor La Mañana mousse Mousse de limón con solo 3 ingredientes: la receta express, cremosa y deliciosa

Mousse de limón con 3 ingredientes

Rica y simple de hacer, la mousse es una opción clásica para comer de postre o sumar como integrante de una preparación más elaborada. Aunque sus versiones más tradicionales son las de chocolate y dulce de leche, también existen variedades que pueden sumar un gusto distinto a lo habitual. Ese es el caso de la mousse de limón.

Desde sus redes sociales, la famosa chef Jimena Monteverde compartió su receta para hacer esta preparación con apenas tres ingredientes. “Mousse de limón con leche condensada. Es un postre fácil, rápido y cremoso, ideal para cuando tenés antojo de algo dulce y fresco”, afirmó en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde cuenta con 1,6 millones de seguidores.

En su versión de limón, el cítrico es el gran protagonista: su jugo aporta frescura y estructura cuando reacciona con otros ingredientes, mientras que la ralladura intensifica el aroma. Este mousse funciona como relleno de tartas, merengues invertidos, entre dos capas de bizcocho o como postre casero frío luego de almuerzos y cenas donde se busca un cierre más ligero.