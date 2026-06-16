Mousse de limón con solo 3 ingredientes: la receta express, cremosa y deliciosa
Esta receta se hace con facilidad y sirve tanto para comer directamente como para sumar a otra preparación. El paso a paso.
Rica y simple de hacer, la mousse es una opción clásica para comer de postre o sumar como integrante de una preparación más elaborada. Aunque sus versiones más tradicionales son las de chocolate y dulce de leche, también existen variedades que pueden sumar un gusto distinto a lo habitual. Ese es el caso de la mousse de limón.
Desde sus redes sociales, la famosa chef Jimena Monteverde compartió su receta para hacer esta preparación con apenas tres ingredientes. “Mousse de limón con leche condensada. Es un postre fácil, rápido y cremoso, ideal para cuando tenés antojo de algo dulce y fresco”, afirmó en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde cuenta con 1,6 millones de seguidores.
En su versión de limón, el cítrico es el gran protagonista: su jugo aporta frescura y estructura cuando reacciona con otros ingredientes, mientras que la ralladura intensifica el aroma. Este mousse funciona como relleno de tartas, merengues invertidos, entre dos capas de bizcocho o como postre casero frío luego de almuerzos y cenas donde se busca un cierre más ligero.
Los ingredientes para la mousse de limón
Una de las grandes ventajas de esta receta es que lleva pocos ingredientes, que además son económicos y fáciles de conseguir. Los productos necesarios y las medidas son:
- 1 lata de leche condensada
- Jugo de 2 limones
- Ralladura de 1 limón
- 1 pote de crema de leche (200 g)
En una versión más alcohólica para adultos, también se puede añadir un chorrito de licor o vodka.
Paso a paso, cómo preparar la mousse de limón en casa
- Exprimir y colar los limones: exprimir los limones hasta obtener el jugo y pasar el jugo por un colador fino para eliminar semillas y pulpa excesiva. Esto dejará la mousse más lisa.
- Rallar el limón: aprovechar la cáscara de uno de los limones exprimidos y pasarla por un rallador fino, evitando la parte blanca para que no dé un sabor amargo. Separar la ralladura en un recipiente pequeño.
- Batir la crema: colocar la crema de leche bien fría en un bowl amplio. Con batidora eléctrica (también puede ser manual, aunque se volverá más trabajoso), comenzar a batir a velocidad media-alta hasta obtener picos suaves y consistentes. Es importante no sobrebatir: la crema debe mantenerse aireada, pero sin convertirse en mantequilla.
- Integrar la leche condensada: en otro recipiente, verter la leche condensada y añadir el jugo de limón poco a poco mientras se mezcla con una espátula o batidor. Al incorporar el jugo, la mezcla comenzará a espesarse y a adquirir una textura más firme por la acción ácida sobre la leche condensada.
- Añadir la ralladura: incorporar la ralladura de limón a la mezcla de leche condensada y jugo, revolviendo con movimientos envolventes para distribuir el aroma sin perder el aire de la preparación.
- Unir las preparaciones: con movimientos envolventes y suaves, incorporar la crema batida a la mezcla de leche condensada y limón. Se recomienda hacerlo en tandas para que la mezcla final conserve la ligereza característica de la mousse. Evitar mezclar enérgicamente para no bajar la crema.
- Ajustar consistencia y sabor: probar la mousse. Si se quiere un sabor más ácido, se pueden añadir unas gotas adicionales de jugo de limón, cuidando de no licuar la textura. Si se prefiere más dulce o más suave, ajustar con pequeñas cantidades de leche condensada o crema.
- Reposo en frío: distribuir la mousse en copas individuales o en un recipiente único y llevarla a la heladera por al menos 2 horas. El reposo permitirá que los sabores se asienten y la textura termine de reafirmarse.
- Presentación final: antes de servir, decorar con ralladura adicional, rodajitas finas de limón, hojas de menta o galletas desmenuzadas para aportar contraste crujiente.
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