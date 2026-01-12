Es una opción rica, saludable y fácil de preparar. Llevan poco tiempo de preparación y el resultado es increíble.

Galletitas de avena y limón, sin azúcar: la receta súper fácil y lista en pocos minutos

Enero es el es mes que muchas personas eligen para tomarse vacaciones. En general, hay tiempo libre para hacer planes distintos, solos o en familia, y uno de ellos puede ser cocinar. En esta oportunidad, existe una receta de galletitas de avena y limón muy fácil de hacer para el momento del desayuno o de la merienda.

Más allá de los reconocidos cocineros o pasteleros que habitualmente difunden sus conocimientos y dan recomendaciones, las redes sociales son un espacio en el que los usuarios pueden compartir sus conocimientos . Es el caso de esta receta sencilla y económica que publicó una usuaria de Tik Tok y que tuvo un gran alcance entre sus seguidores.

“Les juro que hasta yo me sorprendí de lo increíbles que quedaron”, expresó la creadora en el video que alcanzó más de 90 mil like con el paso a paso de las galletitas de avena y limón , una alternativa accesible para grandes y chicos.

Galletitas de avena y limón: la lista de ingredientes

La receta incluye una serie de ingredientes fáciles de conseguir, la mayoría, de uso cotidiano. La lista es la siguiente:

1 taza de avena instantánea

instantánea 1 taza de harina de avena (se puede procesar avena instantánea)

(se puede procesar avena instantánea) 2 huevos

Ralladura de 1 y ½ limón

3 cucharadas de aceite de coco (o el de preferencia)

3 a 6 cucharadas de miel, según el gusto de cada uno

1 cucharada de polvo para hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

avena2

El paso a paso para preparar las galletitas de avena y limón

Si bien la preparación de estas galletitas es fácil y no requiere mucho tiempo, es necesario cumplir una serie de pasos para que el resultado sea el deseado:

En primer lugar, poner en un bowl los huevos, la ralladura de limón, el aceite de coco, la miel y la esencia de vainilla y batir hasta que todo quede integrado.

Agregar la avena instantánea, la harina de avena y el polvo para hornear y continuar el batido hasta que todos los ingredientes se integren completamente.

Dejár reposar la mezcla entre 10 y 15 minutos. Mientras tanto, encender el horno y precalentarlo a 180°.

Pasado ese tiempo, humedecé tus manos, formá bollitos con la masa y ubicalos en una fuente aceitada o con papel manteca.

Con la ayuda de una cuchara mojada, aplastar los bollitos para darles forma de galletita.

Cuando la placa está lista, llevar al horno por 10 minutos, hasta que estén doradas en la base.

Si la idea es que queden más crocantes, será necesario poner la bandeja unos segundos más en la parte alta del horno.

Dejalas enfriar antes de despegarlas para que mantengan la forma.

limones

Terminado el proceso, el resultado serán galletitas doradas, con aroma a limón y una textura suave por dentro. Se trata de "una alternativa saludable, rendidora y fácil de hacer en casa", ideal para quienes desean comer algo rico sin recurrir a opciones ultraprocesadas