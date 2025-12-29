Te presentamos una idea para un buen desayuno que se viralizó: tostadas con corazón de mermelada .

Tostada viral con corazón de mermelada: cómo hacer esta idea simple para un desayuno buena onda

En el sitio de la especialista Paulina Cocina , se apunta que el origen de las tostadas francesas, que se parecen mucho a las torrijas de leche españolas, es un tema de debate. Algunos creen que se originaron en la antigua Roma, donde se preparaban con pan rancio empapado en leche y luego fritos. A continuación, te presentamos una idea para un buen desayuno que se viralizó: tostadas con corazón de mermelada .

Para preparar unas tostadas con corazón de mermelada , una gran idea para el desayuno que se hizo viral, deberemos apuntar los siguientes pasos:

Según The Fast Foodie, estas tostadas con corazones de mermeladas configuran una “idea dulce y fácil para el desayuno o la merienda, divertida de hacer y que te alegrará el día”.

Untarla con manteca y rellenar los corazones con mermelada de fresa .

Presionar con los dedos una rebanada de pan en forma de corazón .

Receta de tostadas francesas en casa

Como receta opcional, te brindamos una guía para elaborar las tostadas francesas en casa:

Ingredientes:

4 rebanadas de pan (puede ser pan lactal, baguette o de campo).

2 huevos.

200 ml de leche.

2 cucharadas de azúcar.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 cucharadita de canela en polvo.

Manteca para dorar.

Frutas frescas, miel o azúcar impalpable para acompañar.

Guía de pasos para elaborar las tostadas francesas:

Batir en un bol los huevos, la leche, el azúcar, la esencia de vainilla y la canela, hasta obtener una mezcla homogénea.

Colocar las rebanadas de pan en la mezcla y asegurarse de que se embeban completamente, pero sin deshacerse.

Calentar una sartén antiadherente con una nuez de manteca y, cuando esté caliente, disponer las rebanadas de pan.

Cocinar unos minutos de cada lado hasta que estén doradas y crujientes por fuera, conservando el interior suave.

Servir inmediatamente con frutas frescas, un hilo de miel, mermelada o azúcar impalpable. Una variante clásica incluye agregar cáscara de naranja rallada a la mezcla para un aroma distintivo.

En el sitio de Paulina Cocina se agrega que una de las decisiones más importantes al hacer french toast es elegir el tipo de pan que va mejor para lograr un buen resultado. Aunque el pan blanco tipo francés o baguette es una de las elecciones populares, no es la única opción. También queda muy sabroso un pan brioche esponjoso para un toque agridulce, pan de canela para un sabor especiado, o incluso un pan integral para una versión más liviana.

Tip: la clave está en seleccionar un pan que sea lo suficientemente firme para absorber la mezcla de huevo y leche sin desmoronarse.