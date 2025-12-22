Bianca quiere ser periodista y hoy necesita un corazón para vivir

La pequeña Bianca Quiroga Peyrano tiene 12 años y es oriunda de Picún Leufú. Lucha por su vida en el Hospital Italiano por una cardiopatía congénita.

El corazón es el motor de arranque de la vida, el órgano que marca el ritmo de nuestras existencias. Sin embargo, por cosas que solo pueden comprender el destino, Dios y el universo, a veces ese “elemento” vital trae fallas de la “fábrica celestial”. Tal vez trayendo una misión que cumplir, y es justamente allí cuando se pone en evidencia en la vidriera cotidiana un milagro divino cuando aparece un ángel donador y le da un nuevo soplo de vida a ese cuerpo que espera un corazón para sobrevivir.

Este es el caso Bianca Quiroga Peyrano , una niña de 12 años que lucha por su vida en el Hospital Italiano de Buenos Aires. La pequeña, oriunda de Picún Leufú , nació con una cardiopatía congénita y ha sido sometida a cuatro cirugías a corazón abierto.

Ahora, necesita un trasplante de corazón para sobrevivir. Su madre, Nadia Peyrano , describió la situación de su hija con dolor y angustia, pero también con la determinación de una madre guerrera. "Antes de ayer fue conectada a ECMO que le da soporte a su vida es para ganar tiempo hasta que aparezca un corazoncito", sostuvo la madre.

Bianca se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y permanece sedada completamente y con asistencia respiratoria mecánica. Ya han pasado casi tres meses desde que fue internada y mientras espera un corazón compatible, su familia mantiene la fe y la esperanza de que pronto pueda recibir el trasplante que necesita para vivir

Valentía y determinación

Bianca a lo largo de sus 12 años de vida, ha demostrado una valentía y determinación admirables a pesar de su condición de salud. Con mucho orgullo, Nadia detalló algunos aspectos de su vida que la hacen destacar. Es una apasionada del deporte y ha participado en varias actividades. En gimnasia artística, ha demostrado un gran talento y dedicación, obteniendo excelentes resultados en competencias. De hecho, en su última competencia antes de internarse en el hospital, obtuvo el tercer puesto en tres categorías, compitiendo con niñas sanas.

También ha descubierto su pasión por el boxeo, encontrando en este deporte una forma de mantenerse activa y enfocada. Además, la bicicleta es uno de los grandes amores de Bianca, quien prefiere andar en bicicleta para desplazarse por el pueblo en lugar de caminar, lo que le permite mantener una cierta independencia y libertad. “En el pueblo la conocen como la niña de la bicicleta”, refirió Nadia.

Una niña con los sueños a flor de piel

Además de su pasión por el deporte, tiene un lado artístico y creativo. Le gusta dibujar y pintar, y ha desarrollado un talento para el arte. “También ha aprendido a hacer llaveros y prendedores en porcelana fría, los cuales vende para ahorrar dinero. Hace muy poco se compró una cámara con el dinero que logró juntar”, relató con orgullo la mamá.

Además comentó que es una niña con una fe profunda. Asiste a la escuela bíblica los sábados y participa activamente en las actividades de la iglesia, donde incluso dirige los juegos y canta.

En la actualidad la niña asiste a sexto grado de la escuela 167 de Picún Leufú y, aún atravesando el destino que le toca enfrenta, ella tiene grandes sueños y metas para su futuro: Quiere ser maestra, siguiendo los pasos de su querida Seño Judith, y también tiene pasión por el periodismo, deseando contar historias que inspiren y motiven a otros. Por otra parte, la mamá relató una tierna anécdota.

Bianca y su mascota que la hace feliz.

“Antes que la sedaran me escribió, porque no puede hablar porque está con traqueotomía, que extraña a sus perritos Toby, Lola y Lay y a su gata Luna”, contó Nadia sobre el amor que mantiene la niña en todo momento por sus mascotas y por sus dos entrañables hermanos que la esperan en casa.

Pide un corazón para su hija

Nadia Peyrano, la mamá de Bianca, en su contacto con LM Neuquén hizo un conmovedor pedido a las familias donantes de órganos en todo el país. "Hay un Dios que es maravilloso que va a premiar su acto de amor. Donando no solo le devuelven la sonrisa a Bianca, sino a por lo menos a otros 7 niños que esperan hace meses”, subrayó. Con la misma angustia añadió que “el dolor es inmenso, pero el amor de quienes a pesar del dolor donan trasciende. Multiplican vidas y permiten a más niños que puedan volver a jugar”. Mas adelante remarcó que con el acto de donación las familias “tienen el valor de una sonrisa y la felicidad en sus manos. Navidad es eso, actos de amor puros. Eso es la donación pediátrica. No solo por Bianca, sino por muchos niños más", completó la madre, visiblemente afectada.

Bianca permanece en la UCI del Hospital Italiano, conectada a un dispositivo de ECMO que le da soporte vital mientras espera un corazón. En razón de esto cerró con un dato estremecedor pero a la vez cargado de esperanza: "A Bianca le urge un corazón. En ese aparato puede estar semanas, no sabemos cuántas. Por eso es que necesitamos un milagro. Es un momento difícil, pero tenemos fe en que Dios va a hacer un milagro".