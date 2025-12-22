¿Y si cambiamos el paradigma del regalo de Navidad?

La Navidad es una ocasión para celebrar en familia y una oportunidad de intercambiar regalos y enseñanzas.

Llega la Navidad , una celebración familiar enmarcada en el amor y encuentros con nuestros seres queridos. Y si bien hay muchos sectores vulnerables y muchísimos niños que no pueden recibir un regalo navideño por falta de recursos. Que, en gran parte, esa falta es producto de la mala distribución de la riqueza y de la ignorancia financiera. Este mal manejo del dinero, tanto individualmente como de manera colectiva, incluye también las políticas públicas, que no educan a los ciudadanos en el manejo de sus finanzas. Esta situación se transmite de generación en generación en las familias; y de políticos y políticos en los países.

Hay otro sector (los pocos) que si reciben regalos navideños los que después quedan arrumbados y olvidados en armarios y finalmente llevados lugares de caridad que reciben juguetes o ropa vieja y usada. Muchos de esos regalos navideños fueron realizados impulsivamente, con compras mediante tarjetas de crédito generando a la familia deudas malas y pagando el regalo con altos intereses financieros.

Regalos que muchas veces son casi el sueldo de los padres y no estoy exagerando con esto. Mucha dopamina, endorfina y serotonina en las compras navideñas, que después nos trae desesperación a lo largo del año porque no podemos pagar la tarjeta de crédito y se nos arma una bola de nieve financiera que se torna muy difícil de salir.



Los invito entonces a cambiar el “paradigma” y regalar inversión y educación financiera. ¿Se imaginan un mundo donde los padres que pueden hacer regalos, compren acciones y los hijos puedan ser parte de la empresa que fabrica sus juguetes favoritos?

Muchos jóvenes y niños quieren emprender, ese otro tipo de inversión, regalar herramientas para que puedan crear. Mi hijo Federico de 12 años vende impresiones 3D y para eso esta navidad recibió de regalo su segunda impresora, con la cual vende sus productos a comercios locales, vecinos y amigos. Esto le permite sentirse feliz con sus producciones y creatividad a flor de piel. Más aun cuando logra vender todos sus productos.

Le pregunté a mi prima Taurina, Tamara ¿Qué le regalarías a tus hijos? Y claro mi dijo, una gran batidora para que puedan hacer y vender pasteles. Otros padres, me comentaron que, con esta iniciativa, iban a regalar a sus hijos algo que les haga crear y poder potenciar sus sueños emprendiendo. Un instrumento musical, por ejemplo, que después les permita dar clases de música, un taller de cocina, un taller de robótica, armar su propia huerta, mentorías, etc. Estos padres entendieron que emprender no es solo ganar dinero, sino que es también echar a volar los sueños de nuestros hijos y ser guías de sus pasiones para que puedan ir forjándose como seres humanos en sus gustos y/o habilidades.



Estas inversiones, tienen un valor agregado, dan a nuestros hijos, no solo conocimiento práctico, sino que también cultivarán la creatividad y la autoconfianza en ellos mismos. Las inversiones a temprana edad fortalecen en los niños el concepto de ahorro y responsabilidad emocional en el uso del dinero, lo que da una ventaja significativa en la vida adulta.

Es importante que este enfoque sea equilibrado, combinando regalos que potencien la creatividad y acompañado por educación financiera en los niños y jóvenes, de modo tal que a través de la formación puedan comprender el valor del dinero y su movimiento en el mundo.

Comencemos a hablar de dinero, inversiones, proyectos y sueños con nuestros hijos y la familia. Porque hablar de todos estos temas también es hablar de amor. ¡Feliz Navidad!