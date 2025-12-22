Buta Ranquil, el hogar de Godzilla: la historia detrás de la réplica del cocodrilo marino

La escultura de 23 metros de longitud se convertirá a partir de hoy en un ícono para esta localidad del norte neuquino, posicionándola en el mapa turístico mundial.

Con la finalización de la réplica del "Dakosaurus andiniensis", Buta Ranquil se abre un camino al mundo para mostrar su potencialidad geológica y paleontológica. Esta obra monumental, es un símbolo de la identidad local y un atractivo turístico que promete generar un impacto significativo en la región del Alto Neuquén.

La construcción de la réplica, que se ubica en una loma sobre la ruta 40, a la entrada principal del pueblo, fue un trabajo en equipo que involucró a la comunidad local en su conjunto. El escultor Luis Saavedra, junto a su esposa Marisa Ortega y mano de obra local, trabajaron incansablemente para crear una obra que sea fiel a la historia paleontológica de la zona.

La réplica del "Dakosaurus”, de 23 metros de longitud, es considerada la más grande del mundo en su tipo. Con la culminación de los trabajos, la localidad se posiciona como un destino turístico de renombre, listo para recibir a visitantes de todo el mundo que buscan descubrir la riqueza geológica y paleontológica de esta zona de la provincia del Neuquén.

Buta Ranquil, la historia destrás de la réplica de un cocodrilo marino

El trabajo del escultor

El escultor Luis Saavedra habló con LM Neuquén sobre la finalización de la réplica del cocodrilo marino prehistórico que en su momento se lo denominó “Gozdilla” debido a su apariencia intimidante, hace 135 millones. El “dakosaurio” fue descubierto en el año 1996 por una expedición cientifica en el área de Pampa Tril. Este animal fue parte de la vida marina en el Jurásico Superior. Hoy su fidedigna reproducción a mayor escala ya se ha convertido en una “marca registrada” de Buta Ranquil. "En esta segunda etapa del cocodrilo, lo que se realizó fue el revestimiento y terminación, lo que le da volumen en los músculos, las uñas, los dientes, los ojos. Todo fue una terminación en volumen y la etapa final fue la pintura, que es lo que le da la vida a la criatura y lo que impacta en ese lugar", explicó Saavedra.

El artista asimismo destacó la importancia de esta gran escultura, que ha logrado posicionar a este pueblo del norte neuquino en todo el planeta. "Hoy las redes sociales te acercan, te arriman, te llevan a cualquier parte del mundo. Y lo interesante es que hoy Buta Ranquil está en el mundo. En cualquier parte, en China, en Alemania, en África, donde quiera que busquen cocodrilo marino prehistórico van a poder relacionarlo o terminar asociándolo con Buta Ranquil", afirmó.

Saavedra también destacó la importancia estratégica de la ubicación de la réplica, que se encuentra en la ruta 40, el ingreso a la provincia. "La ruta 40 va a tener un ícono que es el cocodrilo, al ingreso a la provincia por Mendoza se van a encontrar al cocodrilo prehistórico marino más grande del mundo. Eso nos alegra y es lo que más nos gusta", concluyó el escultor.

Sin dudas con esta obra, la localidad se abre un camino al mundo, listo para mostrar su potencialidad y recibir a quienes buscan descubrir la riqueza natural y cultural de la región.

En fotos

Godzilla buta ranquil 8 Marisa Ortega

Godzilla buta ranquil 7 Gentileza Marisa Ortega

Godzilla buta ranquil 5

Godzilla buta ranquil 4 Gentileza Marisa Ortega

Godzilla buta ranquil 3 Gentileza Marisa Ortega

Godzilla buta ranquil 2 Gentileza Marisa Ortega