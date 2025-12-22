Dos ganadores de Neuquén en el Quini 6: ¿Dónde jugaron?

Las apuestas fueron realizadas en dos localidades distintas de la provincia. Fueron ganadores del “Siempre Sale”, que dejó 85 ganadores en todo el país.

Neuquén volvió a estar entre las provincias favorecidas por el azar luego del último sorteo extraordinario del Quini 6 , que dejó dos ganadores neuquinos con cinco aciertos en la modalidad “Siempre Sale”. Ambos tickets fueron vendidos en distintos puntos de la provincia y forman parte de los 85 premios adjudicados a nivel nacional en esta categoría.

El sorteo se realizó en el marco del Quini 6 Extraordinario número 3332 y repartió importantes sumas entre quienes lograron acertar cinco de los seis números. Cada una de las apuestas ganadoras obtuvo un premio superior a los 70 millones de pesos , según los datos oficiales.

Uno de los tickets ganadores corresponde a una apuesta realizada en Neuquén capital . La jugada quedó registrada el 18 de diciembre .

quini 6 navidad

El segundo ganador neuquino es de San Martín de los Andes. En este caso, la apuesta fue realizada el 20 de diciembre.

Ambos premios forman parte del pozo distribuido en la modalidad “Siempre Sale”, una categoría especial que se incorporó en este sorteo extraordinario y que permitió repartir el dinero acumulado entre quienes alcanzaron cinco aciertos, sin necesidad de que existan ganadores con seis números.

Desde la organización del juego indicaron que este sorteo tuvo una alta participación en todo el país y que los 85 ganadores fueron beneficiados con premios iguales, lo que volvió a generar expectativa entre los apostadores habituales del Quini 6.

Quini 6 (1) Otro caso reciente del Quini 6 terminó igual: el apostador de El Bolsón apareció recién sobre el límite del plazo.

Con estos resultados, Neuquén suma nuevamente ganadores en uno de los juegos de azar más populares del país, con apuestas realizadas tanto en la capital provincial como en una de las principales ciudades turísticas de la cordillera.

Quini 6: uno de los ganadores jugó en Cipolletti

Uno de los rionegrinos que resultó ganador en el último sorteo del Quini 6 hizo su apuesta en Cipolletti, aunque hasta el momento su identidad sigue siendo un misterio. El cupón fue vendido en la Agencia 40, ubicada en Hipólito Yrigoyen 888, según confirmó su propietaria, Valeria Lo Cacciato, en diálogo con LM Cipolletti.

La apuesta corresponde a la modalidad Siempre Sale del sorteo extraordinario 3332, realizado el domingo 21 de diciembre, que dejó 85 ganadores en todo el país con cinco aciertos. Entre ellos hubo dos neuquinos y dos rionegrinos, que se llevarán más de 70 millones de pesos cada uno.