Se trata de una opción fresca y rica para servir en la mesa familiar. Su origen y cómo hacerla en casa.

Copa de camarones, un clásico para la mesa de Año Nuevo: cómo hacer esta receta simple y elegante en casa

Fresca, rica y simple de hacer. Desde hace varias décadas, la copa de camarones se convirtió en una gran opción para sumar a la cena en estas Fiestas . Su sabor y su receta sencilla la hacen ideal para servirla como entrada o acompañamiento en reuniones y celebraciones, aportando un toque de distinción a la mesa.

Su origen es incierto y tiene distintas versiones, aunque coinciden en vincularla más a la coctelería que a la gastronomía. Una de las teorías afirma que surgió alrededor del 1920 en plena Ley Seca de Estados Unidos, cuando algunos bares empezaron a servir mariscos en copas con salsas y alcohol , como cerveza o whisky. Así, justificaban la presencia de cristalería de cóctel en el lugar.

Otra versión ubica su nacimiento recién en 1940 en Boston , donde un barman que trabajaba en el puerto aprovechó la abundancia de camarones y, tomando como referencia el trago Bloody Mary , preparó un “cóctel para valientes” que incorporaba langostinos. De este modo, mezcló jugo de tomate, salsa inglesa, jugo de limón, picante y el vodka, entre otros, para bañar los mariscos en una deliciosa salsa.

coctel La copa de camarones se adaptó a los distintos gustos regionales.

Qué ingredientes se necesitan para preparar la copa de camarones en casa

Aunque sus raíces son estadounidenses, esta preparación fue cambiando a medida que avanzaba en América Latina, especialmente a países como México y Perú, donde los mariscos son parte fundamental de la dieta local. A lo largo del tiempo, este platillo evolucionó, incorporando diversas influencias y adaptándose a los gustos regionales. Aunque se puede servir de múltiples maneras, la base siempre consiste en camarones frescos que se combinan con una variedad de salsas y acompañamientos.

Para hacerla en casa, se necesitan estos ingredientes:

3 copas

350 gr camarones

Apio

4 palmitos

8 tomates cherrys

c/n crema

Jugo de un limón

2 cucharadas mayonesa o salsa golf

Sal y pimienta

Hojas de lechuga

copa 2 Se recomienda comerla inmediatamente después de su preparación para disfrutar lo fresco de sus ingredientes.

Paso a paso, cómo hacer una copa de camarones para estas Fiestas

Preparar los camarones: hervir agua con sal en una olla, añadir los camarones y cocinar por entre 3 y 5 minutos, o hasta que estén rosados y opacos. Luego, escurrirlos y colocarlos en agua fría para frenar la cocción. Finalmente, limpiarlos y separarlos en un bowl.

Picar los vegetales: mientras los camarones se enfrían, se puede avanzar con los demás ingredientes. Comenzar cortando el apio en rodajas delgadas. Esto le dará un toque crujiente al cóctel. Luego, cortar los palmitos en rodajas o en cubos, dependiendo de la preferencia de cada persona. Partir a la mitad los tomates cherry para que su jugo y frescura se integren al cóctel. Colocar todos los ingredientes en un bowl grande y mezclarlos con cuidado para no romper los tomates cherry.

Preparar la salsa: en un recipiente pequeño, mezclar la crema con el jugo del limón y las dos cucharadas de mayonesa o salsa golf (dependerá de cada preferencia). Agregar una pizca de sal y pimienta al gusto, y revolver bien hasta que los ingredientes se integren. Si se desea un toque extra, se puede añadir algunas gotas de salsa tipo inglés o unas cucharadas de salsa picante para darle un sabor más intenso.

copa camarones La copa de camarones es una alternativa ideal como plato frío para las Fiestas.

Integrar los ingredientes: con los camarones, los vegetales y la salsa listos, es momento de integrarlos. En el bowl con los vegetales, agregar los mariscos y mezclar suavemente para no romper el tomate cherry. Luego, verter la salsa sobre la mezcla de camarones y vegetales, y revolver delicadamente hasta que todo esté bien cubierto. Este es el momento para probar y ajustar el sabor, añadiendo más sal, pimienta o limón si es necesario.

Montar el coctel: para presentar el cóctel de camarones de manera atractiva, iniciar colocando algunas hojas de lechuga en el fondo de cada copa. Esto no solo mejorará la presentación, sino que también aportará un toque fresco y crujiente. Luego, llenar cada copa con la mezcla de camarones, asegurándose de incluir una buena cantidad de vegetales y salsa en cada porción.

Decorar y servir: para darle un toque final al cóctel, se puede decorar cada copa con un trozo de limón en el borde, algunas ramitas de perejil o cilantro, o incluso un par de camarones enteros en la parte superior. Se recomienda inmediatamente después de su preparación para disfrutar de la frescura de los ingredientes.