Susana Giménez estalló contra su nieta en medio de las Fiestas: "Es hippie ella"
La diva había invitado a Lucía Celasco para que pasara Navidad en La Mary, pero la joven prefirió viajar a Estados Unidos junto a Nicolás Figal.
La Navidad de Susana Giménez se vio marcada por tensiones familiares debido a la ausencia de su nieta, Lucía Celasco, quien decidió pasar las fiestas en Nueva York con su novio, el jugador de Boca Nicolás Figal. Según informó Gustavo Descalzi en "A La Tarde", la joven realizó un desplante: “Todos en La Mary. Toda la gente estaba ahí ¿Y qué pasó? Invitaron a alguien para llenar un lugar porque faltaba Lucía, y a ella no le cayó bien. No le cayó bien que no fuera porque estaba invitadísima, pero Lucía estaba en New York, porque a ella le gusta la Navidad con nieve, ir a la Quinta Avenida”.
Por qué Susana Giménez decidió no invitar a Nicolás Figal
El periodista detalló que la ausencia generó molestia en la conductora: “Enojos en el seno de la familia por esta ausencia. Ya habíamos hablado de esta distancia que había entre abuela y nieta, por el ritmo de vida que tiene Lucía... Es hippie ella”. El comunicador aclaró que la invitación no incluía al central del Xeneize: “Todavía no cayó. Susana dijo ‘vamos a hacer en familia, solamente los íntimos’“. Así, enfatizó que la decisión apuntaba a mantener un encuentro restringido a familiares directos.
Además, Santiago Sposato agregó que el pasado sentimental del futbolista complicó la situación: “Hay fechas que no cierran, las cuentas no cierran, parece que algunas fechas se pisan. La abuela está intentando proteger a su nieta y es posible que todavía no venga la oficialización, ni siquiera en fin de año”. Por ello, según explicó Descalzi, la presentadora le habría recomendado que la relación aún no se presentara formalmente.
El viaje de Lucía Celasco y Nicolás Figal por Estados Unidos
A pesar de las tensiones, Celasco y Figal disfrutaron de una Navidad romántica en Nueva York. Las imágenes compartidas por la nieta de la animadora muestran abrazos, miradas y complicidad por las calles de Manhattan. Según se observa en las postales, Lucía posa con un look desafiante mientras el zaguero la acompaña de fondo, en una escena que muchos calificaron de cinematográfica y que refleja la tranquilidad de la pareja lejos de los escándalos mediáticos.
Finalmente, los novios decidieron blanquear su romance tras meses de rumores y discreción. El viaje coincidió con las vacaciones del plantel del cuadro azul y oro, que regresará a los entrenamientos el próximo 2 de enero. Así, ambos consolidaron su vínculo mientras esquivan la tensión familiar que generó la elección de pasar las fiestas en el exterior, dejando claro que, como dijo Descalzi, “la abuela está intentando proteger a su nieta” y que el amor sigue su curso entre luces navideñas y la magia norteamericana.
