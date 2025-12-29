¿Cómo hacer el mejor matambre relleno para la mesa de fin de año?

Matambre relleno, un plato delicioso y tradicional en estas fechas vuelve al ruedo con una versión divertida y el sabor asegurado.

Ya respiramos las fiestas, las tenemos encima y la pregunta es ¿Qué cocinamos?. Sin lugar a dudas las opciones festivas son muchas y los clásicos surgen una vez más para deleitarnos y cuestionarnos de porque esperamos a estas fechas para prepararlos y comerlos. Un plato del batallón de los festivos es el matambre arrollado.

Una delicia singular en cada bocado, en cada rebanada y la satisfacción de haberlo hecho con las puras manos.

Delicioso y repleto de colores, el matambre arrollado es una opción muy interesante para fin de año.

Ingredientes para 15 porciones:

1 matambre de vaca (aproximadamente 1,2/ 1,5 Kg)

2 zanahorias

2 morrones

6 huevos

150 g Queso rallado

200 g Jamón cocido en fetas

2 cebollas

5 dientes de Ajo

Perejil c/n

1 cdta. Ají molido o pimienta de Cayena

Sal c/n

Pimienta c/n

2 cucharadas de Mostaza

Caldo de verduras.

Hilo de cocina para atar.

Papel film de cocina para envolver.

Opcional: hojas de laurel.

Desarrollo:

En primer lugar cocinamos 4 huevos en agua con sal por unos 10 o 12 minutos. También cortamos las zanahorias y los morrones pimientos en bastones finos.

¡A llorar! Picamos las cebollas y las rehogamos en aceite hasta que se pongan transparentes mientras las salteamos durante unos 10 minutos aproximadamente.

¡Vamos con la carne! Estiramos el matambre y le quitamos la grasa, usando un cuchillo bien afilado, ojo. Se saca toda la grasa, ayudándote con la mano mientras vas tirando despacito sin romper el matambre.

Emparejamos “apenas” las puntas de la carne cortándolas y dándole una forma más rectangular. No tires las carnecitas que cortaste, van también como parte del relleno.

Apoyá el matambre sobre papel film. Condimentamos la parte de adentro de la carne con sal, pimienta negra y ají molido o pimienta de Cayena. Si no te gustan los picantes, podés omitir el ají. Agregá dos o tres dientes de ajo picado y, por último, perejil picado.

En un recipiente mezcla los dos huevos que te sobraron con la mostaza, el queso y la cebolla ya cocida. Podés ponerle un poco de ajo y perejil a este preparado. Luego vas a cubrir el matambre con esta mezcla y arriba colocamos las fetas de jamón y los bastones de zanahorias y morrones. En la base poné los huevos cocidos enteros.

matambre arrollado paso.jpeg Todo el relleno dispuesto para enrollar y atar el matambre.

¿Cómo lo armamos?

Cuando ya tengas todos los ingredientes del relleno sobre la carne llegó el momento de enrollar. Esto se hace desde el extremo donde colocaste los huevos.

Lo ideal es que cubras por completo los huevos y sigas enrollando. Además de distribuir equitativamente el relleno, a la hora de cortarlo, en cada feta, va a ser más vistoso.

Este paso, además de distribuir uniformemente el relleno, le va a dar una apariencia muy vistosa a las fetas del matambre al momento de servirlas.

Mientras continuamos enrollando, vas haciendo presión (leve) en cada giro para que el relleno se mantenga firme y no se desarme. Luego doblamos los extremos más cortos del matambre hacia adentro. Esto también ayudará a que el relleno quede mejor contenido. Una vez enrollado el matambre, hay que cubrir con el film.

El paso que sigue es cubrir con una segunda capa de film. Esto es para asegurarte de que el matambre no se abra mientras dure la cocción.

El último paso que nos queda es atar!

Sencillo. Primero tomamos el hilo, atamos la punta del matambre, ajustamos y hacemos un nudo.

Sin cortar el hilo, hacemos un lazo en la mano. Podemos ampliarlo simplemente abriendo los dedos. Pasamos el matambre por dentro de ese lazo y ajustamos. Hay que repetir este paso hasta completar todo el matambre, dejando una separación de aproximadamente 5 cm entre lazo y lazo.

El siguiente paso consiste en girar el matambre y pasar el hilo por cada lazo, haciendo un rulo en cada uno de ellos. Cuando lleguemos hasta el otro extremo, hacemos otro nudo y cortamos el hilo. De esta manera, vas a asegurarte de que tu matambre relleno mantenga su forma durante la cocción.

Mientras se cocina es fundamental que el agua cubra en todo momento al matambre. Si se evapora, podés recuperar el nivel agregando agua caliente.

Llevamos el matambre a una olla o cacerola grande con agua, sal y caldo de verduras. Si querés, podemos agregar al agua unas 3 o 4 hojas de laurel. Empezamos a cocinar a fuego fuerte. Una vez que hierva el agua, tenemos que bajar la hornalla a fuego medio.

Cocinamos el matambre con la olla tapada durante unas 2 o 3 horas. Este tiempo depende del grosor del matambre. A mitad del tiempo de cocción, lo damos vuelta.

Es muy importante que conservemos el nivel de agua en la cocción. Es decir, que el agua siempre tape el matambre. Si se evapora y no cubre la carne, agregamos más agua. Debe ser siempre agua caliente, para que no se corte la cocción.

Cuando el matambre esté cocido lo dejamos enfriar dentro de la misma cacerola o en una tabla o fuente. Después lo llevamos a la heladera poniéndole peso encima. De esta manera, va a quedar bien compacto y no se desarmará luego al cortarlo.

Una vez que el matambre relleno esté cocido, podemos dejarlo enfriar y cortarlo para servir. Lo mejor es guardarlo por un día en la heladera antes de llevarlo a la mesa.

Datos útiles:

El matambre se enrolla siempre en el sentido de la fibra. Es decir, a lo largo y no a lo ancho.

Otro dato es poner la grasa del lado de adentro, donde va el relleno, para que se amalgame con todo lo que le pongas. Si en lugar de cocinarlo en la olla, hacés matambre al horno, va al revés.

Los huevos duros se pueden poner enteros. Aunque muchos optan por quitarles ambos extremos y ponerlos uno detrás de otro para que no se desarme el matambre relleno. También podés rallar los huevos cocidos sobre el resto del relleno.

Para que el relleno del matambre quede bien compacto, algunas personas optan por agregar gelatina sin sabor o pan rallado. Ambos ingredientes funcionan para amalgamar todo el contenido.

Algunas recetas llevan como agregado en el relleno gelatina sin sabor en polvo. Otras van con pan rallado. Ambas opciones buscan que el relleno quede bien compacto y se completen los espacios que quedan entre los vegetales. Podés probar con el agregado que prefieras, el resultado no difiere mucho.

Es importante también saber de antemano el tamaño del matambre. Así podrás asegurarte de contar con una olla o cacerola con una capacidad acorde.

¡A Disfrutar!

