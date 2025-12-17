Se trata de uno de los platos más característicos de la comida de Navidad, ideal para servir como una entrada fresca.

Lengua a la vinagreta: la receta de una entrada clásica de la Navidad, en pasos fáciles y simples

La lengua a la vinagreta es sin dudas uno de los platos más emblemáticos de la Navidad . Popular en la gastronomía de varios países de Latinoamérica y en Europa, esta preparación se destaca por ser fresca y sabrosa. Una de las formas más comunes de servirla es como entrada , siendo perfecta para compartir en las reuniones familiares de Nochebuena .

Si se prepara adecuadamente , con el enfoque y las técnicas correctas, posee un sabor y una textura incomparables . Aunque requiera tiempo y dedicación, la recompensa es una experiencia inigualable, convirtiéndose en una excelente opción para agasajar a tus invitados en una cena o un almuerzo. Además, se puede acompañar con una ensalada fresca para equilibrar la riqueza de la carne.

El plato tiene como producto base a la lengua de vaca . Este tipo de carne es gelatinosa y sabrosa, ideal para absorber los sabores. También se necesitarán los siguientes ingredientes:

2 hojas de laurel

1 cebolla

1 diente de ajo

1 morrón rojo

1 morrón verde

1 taza de aceite (preferentemente de oliva)

1 taza de vinagre de vino

Sal y pimienta a gusto

Opcional: aceitunas y alcaparras para decorar

La lengua a la vinagreta se presenta como entrada fría ideal para servir en verano.

Cómo preparar la lengua a la vinagreta, paso a paso

Cocción de la lengua: colocar la lengua de vaca en una olla grande con agua suficiente para cubrirla. Agregar las dos hojas de laurel, una cebolla entera y un diente de ajo. La cebolla debe ser picada en cuartos para liberar su sabor, mientras que el ajo puede quedar entero. Llevar el agua a ebullición y luego reducir el fuego a medio, dejando cocinar por aproximadamente dos horas o hasta que la lengua esté tierna. Es crucial salpimentar el agua de cocción a gusto, para que la carne tome sabor desde el interior.

colocar la lengua de vaca en una olla grande con agua suficiente para cubrirla. Agregar las dos hojas de laurel, una cebolla entera y un diente de ajo. La cebolla debe ser picada en cuartos para liberar su sabor, mientras que el ajo puede quedar entero. Llevar el agua a ebullición y luego reducir el fuego a medio, dejando cocinar por aproximadamente dos horas o hasta que la lengua esté tierna. Es crucial salpimentar el agua de cocción a gusto, para que la carne tome sabor desde el interior. Enfriado y limpieza: una vez cocida, retirar la lengua del agua y dejarla enfriar un poco. Es importante pelar la piel exterior de la lengua, ya que es gruesa y puede resultar desagradable en el plato. Con cuidado, utilizar un cuchillo afilado para quitar la piel, dejando solo la carne tierna y jugosa.

Preparación de la vinagreta: mientras la lengua se enfría, es un buen momento para preparar la vinagreta. En un bowl, mezclar una taza de aceite (preferiblemente de oliva) y una taza de vinagre de vino. Esta mezcla promete un sabor vibrante que realzará el plato. Agregar sal y pimienta a gusto. Para darle un toque especial, picar un morrón rojo y un morrón verde en cubos pequeños. Estos ingredientes añadirán color y frescura al plato. Incorporar los morrones a la mezcla de aceite y vinagre, asegurándose de que queden bien impregnados.

mientras la lengua se enfría, es un buen momento para preparar la vinagreta. En un bowl, mezclar una taza de aceite (preferiblemente de oliva) y una taza de vinagre de vino. Esta mezcla promete un sabor vibrante que realzará el plato. Agregar sal y pimienta a gusto. Para darle un toque especial, picar un morrón rojo y un morrón verde en cubos pequeños. Estos ingredientes añadirán color y frescura al plato. Incorporar los morrones a la mezcla de aceite y vinagre, asegurándose de que queden bien impregnados. Montaje del plato: con la lengua ya fría y sin piel, cortarla en rodajas finas. Este es un paso crucial, ya que el grosor de las rodajas influirá en la textura final del plato. Luego, en un plato hondo, colocar las rodajas de lengua y verter la vinagreta sobre ellas, asegurándose de que cada trozo esté bien cubierto. Para aquellos que deseen una presentación más elegante, se pueden decorar con aceitunas y alcaparras, que además aportan un sabor salado y un toque gourmet.

Este plato tiene su origen en la cocina europea, especialmente en países como España, Italia y Francia.

Dónde surgió la lengua a la vinagreta y cómo llegó a la Argentina

La preparación de la lengua tiene sus raíces en la cocina europea, especialmente en países como España, Italia y Francia, donde este corte era habitual en recetas de invierno o en conservas. Con la inmigración a finales del siglo XIX y principios del XX, muchas de estas comidas llegaron a Argentina, adaptándose y fusionándose con ingredientes locales y el gusto nacional por el sabor intenso de las vinagretas. Al igual que otras recetas de carnes en conservas, la lengua a la vinagreta se convirtió en un plato infaltable en celebraciones como la Navidad, reuniones de fin de año o simplemente como entrada en almuerzos de domingo.

Desde hace décadas, este plato forma parte de la mesa criolla, en donde se disfruta como una entrada que se sirve fría, perfecta para el verano. Esta preparación se destaca por su versatilidad y su equilibrio entre sabores ácidos, dulces y herbales, aportados por la vinagreta, que realza la suavidad de la carne.