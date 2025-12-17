Aquí te ofrecemos una receta para preparar en tu casa una riquísima torta de manzana . Tomá nota, que es imperdible…

Adiós torta de manzana tradicional: el secreto para preparar la receta riquísima e imperdible

En el sitio especializado Paulina Cocina , se apunta que, en líneas generales, cualquier receta para elaborar una torta de manzana , así como toda aquella que involucra una receta de torta con fruta , lleva menos azúcar y es el jugo de la manzana el que le aporta el dulzor y la humedad al bizcocho. En este artículo, te ofrecemos una receta para preparar en tu casa una riquísima torta de manzana .

Según lo subrayan algunos portales, para aprovechar al máximo un pastel de manzana , es conveniente probar mezclar las manzanas Honeycrisp y Granny Smith -si es que se prefiere que la torta sea más ácida-; o, si es que se persigue una experiencia más dulce, se recomiendan expresamente las manzanas Gala o Fuji.

Para preparar una exquisita torta de manzana , primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes:

5 o 6 manzanas .

. 2 huevos.

60 gramos de harina.

70 gramos de azúcar.

20 gramos de manteca.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

90 cc de leche.

1 y ½ cucharadita de polvo para hornear.

1 pizca de sal.

Para la cubierta:

1 huevo.

80 gramos de azúcar.

3 cucharadas de manteca derretida.

70 gramos de almendras.

Luego, para cocinar esta riquísima torta de manzana, deberemos cumplimentar la siguiente guía paso a paso:

En primer lugar, precalentar el horno a 180°C.

A continuación, en un bol batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla blanquee.

Incorporar la leche, la manteca derretida y seguir batiendo.

Lentamente, incorporar la mezcla de harina y batir sin parar para evitar grumos.

Acto seguido, pelar las manzanas , cortarlas en láminas finitas y agregarlas a la masa.

, cortarlas en láminas finitas y agregarlas a la masa. Enmantecar un molde y volcar la mezcla.

Hornear por 25 o 30 minutos hasta que la manzana empiece a dorarse.

empiece a dorarse. Sacar del horno. En un bol chico batir el huevo con la manteca derretida y el azúcar, echarlo por encima de la tarta y agregar las láminas de almendras cubriendo todo.

y agregar las láminas de almendras cubriendo todo. Llevar otra vez al horno por 10 minutos.

A modo de referencia histórica, el sitio especializado Gasda señala que la primera receta registrada de un pastel de manzana data de 1381. Tuvo lugar en Inglaterra y fue documentada por Geoffrey Chaucer. Y presentó una mezcla fascinante de ingredientes que hoy nos parecerían extraños: manzanas, higos, pasas, peras y azafrán.

Asimismo, destaca que fueron los inmigrantes británicos, holandeses y suecos quienes llevaron consigo estas tradiciones de repostería al Nuevo Mundo. Curiosamente, incluso las manzanas no son nativas de América del Norte. Los colonos trajeron semillas y esquejes de Europa, plantando los primeros huertos que, con el tiempo, darían los frutos para sus amados pasteles. Por lo tanto, tanto la receta como el ingrediente principal son importaciones europeas.