La duquesa de Sussex compartió una receta dulce y natural, perfecta para servir en estas fiestas. Paso a paso, cómo hacerla.

El postre de Navidad de Meghan Markle: el paso a paso de esta receta fresca y visualmente atractiva

La duquesa de Sussex, Meghan Markle , sorprendió a todos al compartir su receta de peras al horno , un postre navideño de solo seis ingredientes muy fácil de hacer y que se posiciona como una opción saludable para estas fiestas. La preparación fue difundida a través del proyecto With Love, Meghan: Holiday Celebrations de la plataforma de streaming Netflix .

El postre se destaca por su versatilidad y capacidad de adaptarse a distintos gustos , combinando la dulzura natural de peras comunes con especias aromáticas y un toque de miel , ofreciendo un equilibrio entre sabor y ligereza. La propuesta de la esposa del príncipe Harry ofrece una versión simple y elegante de un clásico invernal.

Además, su adaptabilidad permite que se disfrute tanto en reuniones íntimas como en celebraciones numerosas, ajustándose a las preferencias y necesidades de cada invitado. Desde el punto de vista nutricional, se diferencia de otros postres navideños por su perfil más liviano . El protagonismo de la fruta, junto con el uso moderado de endulzantes naturales, permite disfrutar de algo dulce pero sin excesos.

peras2 Las peras al horno son una opción saludable como postre para Navidad.

Los ingredientes para preparar las peras al horno

Para realizar este postre fresco y visualmente atractivo para las reuniones familiares de Nochebuena y Navidad se necesitan los siguientes productos:

4 peras Bosc maduras y firmes

Manteca sin sal (cantidad necesaria)

Miel (a gusto)

Canela en polvo

Jengibre en polvo

Ralladura de limón

meghan2 La duquesa compartió la receta en With Love, Meghan: Holiday Celebrations, su proyecto para Netflix.

Paso a paso, cómo hacer el postre navideño de Meghan Markle

Preparar las peras : lavar bien las frutas bajo agua corriente. Una vez limpias, cortar a la mitad y retirar cuidadosamente el centro de cada pera para extraer las semillas, evitando dañar la pulpa. Es recomendable dejar la piel, ya que agrega textura y sabor al plato.

: lavar bien las frutas bajo agua corriente. Una vez limpias, cortar a la mitad y retirar cuidadosamente el centro de cada pera para extraer las semillas, evitando dañar la pulpa. Es recomendable dejar la piel, ya que agrega textura y sabor al plato. Preparar la bandeja para hornear y colocar las peras: para evitar que las frutas se peguen, engrasar ligeramente el fondo de la bandeja con manteca sin sal. Esto también ayudará a que se mantengan húmedas durante la cocción. Luego, colocar las peras con el lado cortado hacia arriba. Es importante asegurarse de que queden bien distribuidas y con algo de espacio entre ellas para permitir que el calor circule.

para evitar que las frutas se peguen, engrasar ligeramente el fondo de la bandeja con manteca sin sal. Esto también ayudará a que se mantengan húmedas durante la cocción. Luego, colocar las peras con el lado cortado hacia arriba. Es importante asegurarse de que queden bien distribuidas y con algo de espacio entre ellas para permitir que el calor circule. Agregar los condimentos: espolvorear canela y jengibre en polvo sobre las peras al gusto. La canela aportará un aroma cálido, mientras que el jengibre suma un toque picante que complementa la dulzura de la fruta.

espolvorear canela y jengibre en polvo sobre las peras al gusto. La canela aportará un aroma cálido, mientras que el jengibre suma un toque picante que complementa la dulzura de la fruta. Añadir la ralladura de limón y la miel: agregar la ralladura de limón sobre las peras. Este paso es clave, ya que la acidez del limón equilibrará la dulzura del plato y realzará todos los sabores. En este paso, también rociar generosamente miel sobre las mitades. La cantidad depende de tu preferencia personal, pero hay que asegurarse de que cada parte esté bien cubierta para que caramelice en el horno.

agregar la ralladura de limón sobre las peras. Este paso es clave, ya que la acidez del limón equilibrará la dulzura del plato y realzará todos los sabores. En este paso, también rociar generosamente miel sobre las mitades. La cantidad depende de tu preferencia personal, pero hay que asegurarse de que cada parte esté bien cubierta para que caramelice en el horno. Hornear : precalentar el horno a 190 grados durante aproximadamente 20 minutos. De esta manera, se garantizará una cocción uniforme y ayudará a lograr una caramelización adecuada. Luego, meter la bandeja con las peras y cocinarlas por entre 25 y 30 minutos, o hasta que estén tiernas y doradas.

: precalentar el horno a 190 grados durante aproximadamente 20 minutos. De esta manera, se garantizará una cocción uniforme y ayudará a lograr una caramelización adecuada. Luego, meter la bandeja con las peras y cocinarlas por entre 25 y 30 minutos, o hasta que estén tiernas y doradas. Reposar y servir: una vez que las peras estén listas, retirarlas del horno y dejarlas reposar durante unos minutos antes de servir. Esto permitirá que los sabores se asienten y que el calor se distribuya de manera uniforme.

peras El postre puede acompañarse con frutos secos o granola.

Las variantes para sumar al postre

Meghan suele acompañar las peras al horno con nueces confitadas y una cucharada de yogur, generando un contraste de texturas. También pueden servirse con helado, especialmente de vainilla, granola o frutos secos, adaptándose a distintos gustos y preferencias.

Su versatilidad permite crear versiones saladas, incorporando ingredientes como quesos de sabores intensos. Otra opción es reemplazar la ralladura de limón por naranja, logrando una nueva variante de sabor.