Camionero escrachado por el graffiti en el Parque Nahuel Huapi: qué dijo la Provincia

El director de Fauna de la provincia de Neuquén afirmó que este tipo de denuncias son cada vez más frecuentes.

Siguen las repercusiones por el camionero que fue escrachado haciendo un graffiti con aerosol sobre una roca dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Desde la Dirección provincial de Fauna se pronunciaron al respecto y destacaron el accionar del denunciante.

El hecho ocurrió el pasado 26 de diciembre, puntualmente sobre el kilómetro 1598 de la Ruta 40, cerca de Valle Encantado. En el video, aportado por un vecino, se observa al conductor detenerse al frente de un hombre mientras realizaba un graffiti sobre una formación rocosa, una conducta prohibida por tratarse de una alteración directa a un ambiente natural.

El video capta al conductor que estacionó el camión de una importante empresa de logística en la banquina de la Ruta 40 para efectuar la pintada con un aerosol. El hombre fue interceptado cuando iniciaba la segunda parte del graffiti, compuesto por dos nombres: Ana y Gustavo. Al momento del reproche, el hombre estaba pintando las primeras letras de Gustavo.

graffiti parque nacional nahuel huapi El responsable de las pintadas fue identificado como un camionero perteneciente a una importante empresa de logística.

Camionero escrachado por graffiti: qué dijo la Provincia

"Lo que nos pone contentos desde Fauna, es que ya hace un unos 6 o 7 meses vemos que la ciudadanía empezó a denunciar este tipo de cuestiones", afirmó el director provincial de Fauna, Nicolás Lagos en diálogo con LU5. "La verdad que felicitar a la persona que hace el video, porque creo que los ambientes los tenemos que cuidar entre todos", agregó.

El funcionario provincial afirmó que este cambio es positivo y que la diferencia es notable respecto a años anteriores. "Esto antes no pasaba, era como que la sociedad se quejaba de que había pocos controles, de que no se actuaba, pero tampoco interactuaba la sociedad con nosotros", expresó. "Es muy bueno que una persona de golpe se tome 5 minutos de su día, quizás él estaba pescando con la familia, para decirle a la persona 'che, lo que estás haciendo está mal'. Creo que la educación va por ahí", enfatizó.

Lagos contó que Parques Nacionales se habría comunicado también con la empresa para la que trabaja el camionero denunciado, además de redactar la infracción. "En este caso es jurisdicción de parques nacionales y aplica la ley 22.351, que es la ley de creación de Parques donde obviamente eso protege, no solo la fauna y los paisajes, sino también las formaciones geológicas, que, en este caso, el daño ambiental se está produciendo sobre la formación", explicó.

nahuel huapi

Respecto a la denuncia, el director provincial contó que "los guardaparques han redactado una infracción por daño ambiental en la zona. Obviamente que eso dependerá de qué curso le dé Parques: si lo transforma en una denuncia en fiscalía ambiental, en este caso federal, porque es jurisdicción de Parques para que lo lleve adelante fiscalía".

Lagos dijo que normalmente desde la Provincia también denuncian estos hechos. "Nosotros en algunos casos lo que hacemos es una denuncia en fiscalía ambiental y se procede a partir de ahí. Yo creo que ameritaría", expresó.

Otro dato indignante fue que el camionero se alejó de la roca para que el denunciante se retire y luego volvió a completar el graffiti. Además, dejó la lata de aerosol tirada en el lugar. "Estas personas tenemos bastantes y por lo general hay procedimientos en otros puntos del país", afirmó y recordó el caso de los turistas que fueron sorprendidos en Mendoza realizando una pintada sobre la Ruta Nacional 7, meses atrás.

Por último, Lagos comparó este nivel de descuido por la preservación ambiental con las personas que "hacen fuego en cualquier parte" o "que de golpe va de picnic y deja la bolsita de basura colgada de un árbol".