Receta: ¿Cómo hacer fugazzeta rellena y no morir en el intento?

Nacida en Buenos Aires de la mano de un genovés, la fugazzeta rellena es un ícono pizzero que combina cebolla, queso y tradición popular.

La pizza de fugazzeta rellena no es una receta cualquiera: es parte del patrimonio gastronómico de Buenos Aires. Su origen se remonta a la década del 30, cuando Juan Banchero, un inmigrante genovés que abrió su pizzería en el barrio de La Boca, decidió reinventar la clásica focaccia de su tierra natal. Lo hizo al estilo porteño: con abundancia de cebollas, mucho queso y un formato que combina la generosidad italiana con la pasión argentina por la pizza.

La fugazzeta rellena rápidamente se volvió un clásico en la mesa de las familias y en las pizzerías de mostrador, sobre todo en el sur de la ciudad. Hoy es uno de los sabores más buscados, tanto en Buenos Aires como en el resto del país, y una de esas recetas que, apenas uno la prueba, se queda grabada para siempre en el paladar.

fugazetta Una receta de fuggazzetta para hacer en casa.

Receta de fugazzeta rellena

Ingredientes (para 1 pizza grande)

500 g de harina 000

25 g de levadura fresca

300 ml de agua tibia

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de sal

3 cebollas grandes en pluma fina

400 g de mozzarella rallada

100 g de queso provolone en cubitos

Orégano y pimienta a gusto

bancheeero Fugazzeta rellena para hacer en casa.

Desarrollo

Disolver la levadura en el agua tibia, agregar un poco de harina y dejar esponjar.

Formar la masa con la harina, la sal, el aceite y la levadura activada. Amasar hasta que quede suave. Dejar leudar una hora.

Dividir la masa en dos bollos. Estirar uno y colocarlo en una pizzera aceitada.

Rellenar con la mitad de la mozzarella, el provolone y la mitad de la cebolla cruda. Cubrir con el otro bollo estirado y sellar los bordes.

Colocar encima la cebolla restante, un hilo de aceite y un poco de orégano.

Hornear en horno fuerte (220 °C) durante 25-30 minutos, hasta que la masa esté dorada y el queso derretido.