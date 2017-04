El Rojo quiere sentirse como en casa de una vez

El Diablo, que marcha noveno en el torneo con 34 puntos (a 11 del líder), lleva bastante tiempo sin ganar en Avellaneda. La cuenta pendiente de Holan, desde que reemplazó a Gabriel Milito. “En varios pasajes de local hemos jugado mejor que en algunos momentos de visitante, e incluso hemos creado muchísimas situaciones de gol, pero nos falta tranquilidad para definir”, expresó el técnico.

Estudiantes está a seis del Xeneize y no quiere ceder espacio. Los conducidos por Nelson Vivas, al igual que Independiente, no perdieron en las últimas seis fechas, con tres triunfos y tres empates.

En Independiente, Walter Erviti -sufrió un esguince de rodilla ante Atlético Rafaela y no jugó contra Arsenal- podría retornar al equipo principal, aunque Holan no quiere apurarlo y por eso continuaría en el once inicial Diego Rodríguez, que está teniendo un buen nivel, junto a Nery Domínguez en el doble cinco; la otra opción es poner a Erviti por Martín Benítez.

Rotación

En el Pincha, las modificaciones serán por las lesiones de Israel Damonte y Juan Fermey Otero. Vivas volverá a optar por una rotación, ya que el martes deberá jugarse gran parte de sus chances en la Copa Libertadores ante Atlético Nacional en Medellín.

Dos horas antes, desde las 19, en el arranque de la 22ª fecha, Quilmes enfrentará a Talleres.