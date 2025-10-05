Allanaron la casa del streamer Joaco López por promoción de apuestas ilegales

La Fiscalía de Juegos de Azar lo acusa de publicitar plataformas no habilitadas pese a haber sido advertido por la Justicia. Se secuestraron equipos electrónicos.

La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar de la Ciudad de Buenos Aires ordenó un allanamiento en el domicilio del reconocido streamer Joaco López , en el marco de una causa por presunta promoción de apuestas en casinos virtuales ilegales .

El operativo se realizó el viernes 3 de octubre , luego de que el Juzgado Penal y Contravencional N.º 4 autorizara la medida solicitada por el fiscal Juan Rozas .

Según explicó el abogado penalista Gabriel Lezzi , López “habría sido imputado por la presunta promoción y organización de juegos de azar en línea sin autorización”, un delito contemplado en el artículo 301 bis del Código Penal Argentino , que prevé penas de entre tres y seis años de prisión .

Promoción de plataformas no habilitadas

De acuerdo con la investigación, el streamer habría publicitado y promovido apuestas en una plataforma virtual no habilitada, invitando a sus seguidores a participar mediante enlaces de afiliación y prometiendo beneficios en dinero. Todo esto, pese a haber sido advertido previamente por la Justicia sobre la ilicitud de su accionar.

streamer Joaco López, promoción de apuestas ilegales (1)

“Continuó realizando la misma conducta en reiteradas oportunidades, lo que refuerza la hipótesis de dolo directo en su proceder”, señala el expediente judicial, que también detalla que ya había prestado declaración indagatoria en noviembre de 2024 y en abril de 2025, instancias en las que fue formalmente notificado de la imputación.

El allanamiento del viernes tuvo como objetivo recolectar material probatorio que pueda ser útil para el avance de la causa. En el procedimiento se secuestraron varios dispositivos electrónicos, entre ellos computadoras, gabinetes y equipos de transmisión que el influencer utilizaba para crear contenido.

Fuentes judiciales confirmaron que los elementos fueron trasladados al área de Criminalística del Ministerio Público Fiscal, donde se realizará un peritaje técnico para determinar si fueron utilizados con fines relacionados al delito investigado.

Reincidencia y antecedentes

Esta no es la primera vez que Joaco López aparece vinculado a la promoción de apuestas ilegales. En octubre de 2024, la misma fiscalía había citado a indagatoria a otros 15 personajes públicos, entre ellos Florencia Peña, L-Gante, Juliana “Furia” Scaglione y Morena Rial, por participar en campañas similares de difusión de casinos no autorizados.

image

Las investigaciones forman parte de una estrategia judicial más amplia impulsada por el Ministerio Público Fiscal porteño, que busca controlar la proliferación de sitios y streamers que captan apostadores a través de redes sociales y plataformas de streaming.

El mensaje del Ministerio Público Fiscal

Tras el operativo, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad difundió un comunicado en el que reafirmó su compromiso con la prevención y persecución del juego ilegal, al considerar que la actividad “genera perjuicios económicos y sociales graves, y fomenta la ludopatía entre jóvenes y adultos”.

El texto subraya además que el objetivo de estas causas no se limita al castigo penal, sino también a la protección de los apostadores. “Muchas personas han caído en la adicción al juego con consecuencias financieras, personales y sociales muy graves. Combatir la publicidad y promoción de estos espacios es una prioridad”, agrega el comunicado.

Qué dice la ley

El artículo 301 bis del Código Penal Argentino establece que será reprimido con prisión de tres a seis años quien “organice, administre, explote o de cualquier modo opere juegos de azar, apuestas o sorteos” sin contar con la debida autorización del Estado.

La norma incluye tanto los juegos presenciales como los virtuales, y su aplicación se volvió más frecuente en los últimos años ante el auge de los casinos online y las plataformas de apuestas deportivas, un mercado que, según estimaciones oficiales, moviliza millones de pesos por fuera del control fiscal.

Próximos pasos

Con el material incautado, el fiscal Rozas buscará determinar si López actuó en colaboración con otros promotores o si existían contratos comerciales con los sitios de apuestas. No se descarta que, en los próximos días, se amplíe la imputación o se convoque a nuevas indagatorias.

Mientras tanto, el expediente sigue en trámite y el influencer podría enfrentar penas de prisión efectiva si se confirma que participó en la organización o difusión de juegos ilegales.