Lanzan campaña de concientización sobre apuestas online: denunciaron más de 250 sitios ilegales

La iniciativa fue lanzada en el marco de la Copa América y tiene el objetivo de alertar a la gente para que no caiga en espacios no habilitados para realizar apuestas. En este sentido, buscan remarcar las diferencias que existen entre estos y los que sí cuentan con la habilitación correspondiente. La campaña cuenta con la participación de reconocidos periodistas deportivos que se sumaron para transmitir el mensaje y explicar las diferencias entre un sitio habilitado y otro que no.