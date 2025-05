Cande Molfese reveló que una estrella la obligó a bajarse de un avión: qué pasó entre ellas

Cande Molfese , actriz y ex integrante del universo Disney, sorprendió a los oyentes de Perros de la Calle al compartir al aire un episodio insólito que vivió hace algunos años: una cantante famosa logró que la bajaran de un avión comercial porque no quería compartir el vuelo con ella.

Todo sucedió en medio de la transmisión del programa radial, cuando la artista lanzó sin filtro: “Una vez… me cambiaron de avión… porque había una persona que no quería que yo me suba a ese avión”. El estudio enmudeció por un momento, hasta que una de sus compañeras le preguntó si esa persona realmente tenía el poder de lograr algo así. La respuesta fue rotunda: “Tiene el poder de bajarme”.