La salud de María Valenzuela: cómo sigue su internación en una clínica psiquiátrica

Cabe recordar que a fines de 2024 la actriz había sido atendida por un cuadro de estrés y angustia que la llevó a decidir su propia internación. En esta oportunidad, el diagnóstico podría estar relacionado con una depresión, aunque no hubo confirmación oficial por parte del entorno cercano ni por los profesionales a cargo de su tratamiento.

image.png

Meses después de recibir el alta médica, María habló con Intrusos acerca de la etapa que tuvo que transitar. También se refirió a cómo fue el proceso de recuperación y al gran apoyo que recibió por parte de sus hijos en todo momento, convirtiéndose en su gran sostén durante la internación.

María Valenzuela y sus problemas en el pasado

Karina Iavícoli fue la encargada de preguntarle cómo hizo para superar todos los obstáculos que se encontró a lo largo de la vida y María Valenzuela abrió su corazón. “Uno pasa por momentos de bajones y después tiene momentos felices. En mi caso es una de cal y una de arena, te doy una caricia y después una cachetada, pero estoy acostumbrada”, comenzó diciendo la actriz, que se preparó para regresar al teatro luego de un tiempo sin trabajo.

Sobre la internación del mes de noviembre pasado, explicó: “Me tomé un tiempo en el verano para levantar ese estado de ánimo que estaba bajo y salí adelante por mis hijos y por mis amigos”. Lejos de dar el tema por terminado hizo una reflexión acerca de la salud mental y las consecuencias que tuvo la pandemia en esto. “Fue terrible, después de la pandemia mucha gente quedó herida, con trastornos, con miedos, fue muy duro estar encerrados y de pronto salir a la calle”, aseguró.

image.png

“A la juventud la afectó mucho. Yo en pandemia estaba ensayando por la computadora, me estresaba ver tantas caras. Estaba encerrada, pero activa, estaba haciendo cosas”, agregó.

Luego de esa internación, la actriz comenzó un canal de Youtube junto a su hija Malena en el que contó su historia en primera persona y dio las razones detrás de esa decisión. “Eran tantos los llamados de invitaciones para ir a los programas y tengo un perfil bajo, aunque no les parezca a algunos, no quería pasearme por todos los canales, todos los programas hablando de lo que me había pasado y ahí lo conté”, sostuvo.

Marcela Tauro quiso saber qué era lo que le afectaba su estado de ánimo, si la soledad o la falta de trabajo. Con total honestidad María aseguró: “La soledad no porque la elijo, me gusta estar sola, aunque convivo con Malena, pero por suerte la casa es grande. La falta de trabajo, no solo a mí, sino a cualquier ciudadano le hace daño, el trabajo es dignidad, a cualquier persona que le falta el trabajo, sea actor o carpintero, tiene que tener tristeza”.