Dos históricos espectáculos de primer nivel desembarcan este fin de semana en la región

caligula.jpeg

Calígula, el musical

Calígula estrenó su versión original con libro de Pepe Cibrián Campoy y música de Martin Bianchedi en 1983 en los teatros de San Telmo protagonizada por César Pierri. Hoy 42 años después y en una versión totalmente remozada se vuelve a estrenar tal cual fuese estrenada por sus autores originales.

Cuenta la historia del poder absoluto y autocrático encarnado en el personaje de Calígula. Habla sobre la locura, la miseria del pueblo, corrupción, intolerancia y opresión, sobre la búsqueda de lo imposible. Muestra la relación entre dos hermanos, Calígula y Drusila, que detentan la autoridad máxima sobre un pueblo y un imperio doblegado por el miedo.

Camerata Bariloche

Creada en 1967 por iniciativa privada, la Camerata Bariloche es el primer conjunto argentino de música de cámara en haber alcanzado prestigio internacional, a través de sus muchas actuaciones en las tres Américas, Europa y el Lejano y Cercano Oriente.

A lo largo de su trayectoria, la Camerata Bariloche ha recibido una infinidad de distinciones, entre las que se destaca el “Premio Konex de Platino” a Mejor Conjunto de Cámara en la historia de la música en la Argentina.

Su primer director fue Alberto Lysy, a quien sucedieron Rubén González, Elías Khayat, y Fernando Hasaj. Todos ellos maestros inolvidables para Argentina y el mundo. Actualmente, es Freddy Varela Montero su director musical y concertino.

La Camerata Bariloche ha efectuado más de 30 giras internacionales por 35 países, representando a la Argentina en las Olimpíadas Culturales de México y de Múnich; en la Expo-70 de Osaka (Japón); en los festivales internacionales de Salzburgo (Austria), Taormina, Cittá di Castello, Cervo y Alassia (Italia), Montreux y Gstaad-Menuhim (Suiza), el New World Festival of the Arts de Miami (EE.UU.), el Festival de Otoño de Madrid (España) y en el Centenario del Carnegie Hall (EE.UU.).

Más de 2.000 conciertos se ofrecieron en estos años a los más variados públicos y en importantes salas del mundo: el Teatro Colón de Buenos Aires, la Salle Gaveau y Salle Pleyel de París, el Kennedy Center de Washington, el Carnegie Hall de Nueva York, la NHK de Tokio, el Olimpia de Atenas, la Beethovenhalle de Bonn, la Sala Tchaikovsky de Moscú, el Auditorio Nacional de Música de Madrid, la Herkules Saal de Múnich, la Brahms Saal y la Musikverein de Viena, la sala Ritirsky del Palacio Wallenstein de Praga, el Palau de la Música de Barcelona, el Auditorium de la Academia Musical de Osaka, Japón, el Bangkok Music Group Auditorium, de Tailandia.

De la abundante lista de solistas nacionales y extranjeros que actuaron junto a la Camerata pueden mencionarse entre otros los nombres de Astor Piazzolla, Gerardo Gandini, Manuel Rego, Ernesto Bitteti, Ljerko Spiller, Yehudi Menuhin, Antonio Janigro, Janos Starker, Karl Richter, Katherine Ciesinsky, Nicolás Chumachenko, Maxim Vengerov, Jean Pierre Rampal, Vadin Repin, Cho-Liang Lin, Jean Ives Thibaudet, Frederika von Stade, Mstislav Rostropovich y Martha Argerich.