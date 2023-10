Cuatro años sin Cacho Castaña: por qué el “símbolo del macho porteño” nunca quiso tener hijos

Un 15 de octubre, pero de 2019, moría Cacho Castaña a la edad de 77 años. El cantante, el artista que encarnó el “símbolo del macho porteño” vivió su vida como un verdadero dandy del tango. Tuvo amores, aventuras con distintas mujeres de la farándula, pero no fue padre. ¿Cuál fue la razón por la que el “símbolo del macho porteño” no tuvo hijos?

Cacho Castaña era fanático del Club Atlético San Lorenzo de Almagro 1200 x 678.jpg Cacho Castaña era fanático del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Archivo

Junto con el guitarrista Bingo Reyna (en guitarra) y otros músicos formó el grupo Beto y los Huracanes. Paradójicamente, Cacho Castaña fue un reconocido simpatizante del club San Lorenzo de Almagro.

Éxitos como “Café La Humedad”, “Lo llaman el matador”, “La reina de la bailanta”, “Garganta con arena” (dedicado a su ídolo Roberto Goyeneche), “Ojalá que no puedas”, “Quieren matar al Ladrón”, entre otros, son autoría de Cacho Castaña. En 2005 ganó el Premio Gardel por su álbum Espalda con espalda.

El elenco de Buenos Muchachos recuerda la anécdota del baúl, Monzon y Susana Giménez.mp4 El elenco de "Buenos Muchachos" recuerda la anécdota del baúl, Carlos Monzón y Susana Giménez en el programa de la diva. YouTube Telefe

En su faceta de actor participó en distintas películas como El cabo Tijereta (1973), La carpa del amor (1979), Abierto día y noche (1981) y Felicidades (2000). También formó partes de los elencos de programas de TV como Poliladron (1995), Resistiré (2003), Dulce amor (2012) y Buenos muchachos (2017-2018).

Cacho Castaña, el Don Juan de los mil amores

A lo largo de su vida, Cacho Castaña mantuvo distintos tipos de relaciones sentimentales con mujeres, muchas de ellas del ambiente del espectáculo. En su juventud –tal como lo confesara en un programa de televisión de la diva– fue amante de Susana Giménez mientras ella estaba en pareja junto al boxeador Carlos Monzón. “¿Te acordás cuando me tuve que ir en el baúl del auto del Facha (Adrián Martel)? ¡Llegó el campeón, llegó el campeón!”, se mofaban, entre risas y sin pruritos, la conductora y el cantante, dos famosos que coquetearon en cada uno de sus encuentros televisivos.

Silvia Peyrou, Cacho Castaña y una paternidad que no fue 1200 x 678.jpg Silvia Peyrou y Cacho Castaña mantuvieron un romance en el verano de 1995. Una paternidad que no fue. Archivo

Durante el verano de 1995, Cacho Castaña mantuvo una relación breve con la actriz y exvedette Silvia Peyrou. Tiempo después ella tuvo un hijo, Santino. En un principio, el cantante y actor se había desentendido de la paternidad.

Tras una mediática batalla legal iniciada por Peyrou, Castaña debió reconocer la paternidad sobre ese hijo varón. Sin embargo, pruebas de ADN posteriores demostraron que él no era el padre biológico del nene.

Por qué Cacho Castaña nunca quiso tener hijos

Pese a los diferentes vínculos que mantuvo con distintas parejas, Cacho Castaña nunca tuvo hijos. Más aún, en reiteradas ocasiones afirmó que nunca quiso ser padre.

Durante una entrevista, había afirmado que no tuvo hijos por decisión propia y que no haber sido padre no significaba para él una cuenta pendiente ni nada por el estilo.

Castaña aclaró que hubo mujeres, con las que estuvo en pareja o mantuvo algún tipo de relación, que le habían manifestado su intención de tener un hijo. Sin embargo, el dejó bien en claro que la idea nunca lo atrajo, que nunca sintió la necesidad de ser padre.

Hacia el final de su vida, lejos de abocarse a responder por cuestiones vinculadas a una eventual paternidad, “Cacho de Buenos Aires” se vio envuelto en distintas polémicas. Una serie de expresiones misóginas le valieron el repudio de distintos sectores de la sociedad. Incluso llegó a dar un inconcebible consejo: "Si la violación es inevitable, relajate".

Cigarrillo, EPOC y muerte de Cacho Castaña

Cacho Castaña nunca pudo alejarse de “esa puta costumbre” del cigarrillo. Su adicción al tabaco no hizo más que traerle complicaciones a su diagnóstico de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

La deficiencia de ingreso de oxígeno y sus problemas para respirar se volvieron cada vez más frecuentes, evidentes. Durante los últimos años de vida era común verlo en apariciones públicas con una bigotera que lo ayudaba a paliar sus problemas pulmonares. Ya tenía un estado avanzado de la enfermedad cuando en 2016 se casó con Marina Rosenthal, en una ceremonia realizada en el Café la Humedad que fue encabezada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

FotoJet (36).jpg Cacho Castaña y Marina Rosenthal el día de la boda, el 31 de agosto de 2016.

Para pesar de sus fanáticos “Cacho de Buenos Aires” murió el 15 de octubre de 2019 en el Sanatorio Los Arcos, del barrio porteño de Palermo. Horas más tarde, su viuda Marina Rosenthal, amigos, familiares y muchos fanáticos le dieron el último adiós en un cementerio privado de la localidad bonaerense de Pilar.