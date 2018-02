"No es novedad, no es nada fuera de lo común... Siempre agasajo a las mujeres en sus distintos días... Pero como todo... cada uno ve la realidad desde la óptica que le conviene. Besitos!!!", anunció su esposa del cantante de 75 años, Marina Rosenthal vía Twitter.

La noticia cayó con un baldazo para muchos/as. La primera en salir a mostrar su descontento fue Josefina Pousso, quien señaló en diálogo con Primicias Ya.

"Me da mucha pena que venda una entrada y si me decís que agotó las entradas, me genera mucha más pena. ¿Si fue una movida de prensa para lograr este impacto? Es muy triste que hagan prensa con algo tan doloroso como que nos maten todo el tiempo y que tipos como Cacho Castaña lo estén celebrando con sus canciones", dijo.

