Que pasó con Mar Tarrés y su novio y por qué quedaron internados en sus vacaciones

“Es muy feo estar enfermo en el exterior. En Estados Unidos, donde los médicos no te dan ni pelota, además de los costos”, acotó el presentador.

El mensaje de la pareja en redes

Mientras en el ciclo de América TV contaban lo que está atravesando la pareja, esta llevaba un poco de tranquilidad a sus seguidores en las redes. “Gracias a todos por preocuparse. Estamos en Miami. En este hospital nos atendieron muy bien, pero estamos solos los dos, remándola”, con esta frase Mar Tarrés dio a conocer su internación, pero esto no quedó allí, sino que le dedicó un tierno posteo a su pareja.

“¡Te amo con mi vida Pablo Giménez!! ¡Fuerzas mi amor de esta salimos juntos!! Gracias Jacki Pato, gracias Romi Garbarino por estar en estos momentos que estamos solos en Miami. ¡Ya les voy a ir contando todo! Solo recen o manden sus buenas energías que acá las necesitamos", escribió la influencer en el pie de foto y la respuesta de Pablo Giménez no tardó en llegar: “Ya mejorando. Gracias a todos y en especial a la gran mujer que me acompaña y me cuida. Te amo”.

Meses atrás, Mar fue noticia por su cambio físico. La mujer sorprendió a sus seguidores al mostrar que había bajado más de 40 kilos. Pero algunos de ellos la criticaron con dureza por cobrar para contar cuál es el tratamiento que está haciendo. La modelo plus size es oriunda de Córdoba y saltó a la fama por militar el discurso body positive.

Pero ahora, Mar sorprendió a sus seguidores al revelar que lleva bajados unos 44 kilos y vender la inscripción a un taller “motivacional” que cuenta con el asesoramiento de profesionales de la salud “especialistas en obesidad”. “No existen dietas mágicas, existen personas mágicas que te contagian, te enseñan, te ayudan y te motivan. Van a conocer un equipo hermoso que cambia vidas”, describió Tarrés, a quienes la siguen, para promocionar este nuevo servicio.