“Pasaste un verano duro por un comentario que hiciste”, comentó La Chiqui haciendo referencia a la polémica frase que el cantante dijo en un móvil de Involucrados: "Si la violación es inevatable, relájate y goza".

“Lo que dije es algo que lo decía Tato Bores, es un dicho callejero, bien de asador”, justificó Castaña. Y agregó: “Se me escapó, me di cuenta y pedí disculpas enseguida porque hay gente que se sintió muy mal, pero a veces las disculpas acá no alcanzan porque siguieron tres meses más”.

“Pedí disculpas, me arrepentí, no es mi costumbre, porque no estoy en contra del feminismo, soy más feminista que nadie“, indicó Castaña.

"Yo lo que no entendí fue si las disculpas eran sinceras por esa frase o también por lo que generó después. O sea 'yo no sé si hice daño, pero me dijeron que hice daño'", indagó el conductor Nicolás Magaldi, que también estaba en la mesa junto a Amalia Granata, Chiche Duhalde y Arnaldo André.

"Yo sentí que hice daño por un par de llamados que tuve. Al toque me di cuenta que hice una macana y tranquilamente pedí disculpas", contestó el cantautor.

En ese contexto, Cacho admitió que tuvo un "verano difícil" y que incluso derivó en la suspensión de dos conciertos programados para ese entonces "porque del Ministerio de Justicia llegó una carta al teatro diciendo que por favor levantara las funciones".

"Iba a haber un escrache con violencia así que había que levantar o bancársela", contó Castaña.

El próximo 11 de mayo se presentará en el Luna Park, junto a Palito Ortega, en lo que será su regreso a los escenarios tras su show especial por el Dia de la Mujer.

