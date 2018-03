Escrachan a Cacho en su homenaje a las mujeres

Las mujeres que participaron de la protesta realizaron una intervención en la puerta del lugar mostrándose como víctimas de violencia -utilizaron ropa manchada con pintura roja, simulando ser sangre- y esperaron la llegada del autor de temas como “Si te agarro con otro, te mato”, quien evitó a toda costa cruzarse con ellas.

Por la misma desafortunada frase, Cacho ya había suspendido un recital en Mar del Plata en enero, aparentemente por miedo a que algún grupo de mujeres le realizara una protesta en pleno espectáculo. También se rumoreó que los productores temían que no vendieran entradas.

Sin embargo, su abogado Fernando Burlando dio a conocer un comunicado de prensa en el que aseguraba que Castaña no tocaría en La Feliz por cuestiones de salud. “Su médico de cabecera le ha recomendado no exponerse al esfuerzo que significan ambas presentaciones aun cuando esto le causa un dolor mayor, que es el de no poder encontrarse con su público, el de toda la vida, el que contiene la esencia de todo lo que ama”, anunciaba el escrito.

Protesta: Un grupo de mujeres realizó una intervención en las puertas del Café La Humedad.