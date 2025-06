Leticia Brédice contó la verdad sobre su relación con Charly García

"Yo lo adoraba, tenía una cosa muy estructural. El me decía que no tenía que besar a nadie, que tenía que ser prolija. 'Fijate cuántas chicas hay afuera esperando a desvirgarse conmigo'. Y te juro que era verdad", empezó relatando la actriz.

"Abrías la puerta y había un montón de nenas, con la madre, claramente otra época", agregó Leticia. En ese momento, de Brito la interrumpió para preguntarle "si la protegía". "Me protegía. Una vez me acuerdo que tocaba en Obras. Estaba muy enamorado de una chica. Entonces me dijo 'sentate en el medio' porque la chica no quería estar con él. Me hizo ir vestida de novia. Y él empezó a decirle cosas que eran poesía", empezó relatando.