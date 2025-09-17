Espectáculos La Mañana Polémica Flor Vigna generó polémica al confirmar que tiene charlas profundas con el ChatGPT

La artista hizo polémicas declaraciones sobre la utilización del Chat GPT para algunos aspectos de su vida.







La tecnología continúa avanzando en el mundo y cada día que pasa se instala en la sociedad como una necesidad de la cual pareciera que no se puede prescindir, ya sea por lo laboral u óseo, pero lo cierto es que mientras tanto crece, en algunos casos con polémica. Con la aparición de nuevas herramientas también ha cambiado su utilización abarcando mayores espacios.

Flor Vigna, cantante que es parte del mundo del espectáculo, contó detalles particulares de un rol particular que tuvo la tecnología en su vida. La aparición del Chat GPT revolucionó e impactó en la vida de la artista ocupando un rol específico: “Tuve una charla con Chat GPT media frustrada a principio de año. Le decía ´no me encuentro, estoy medio frustrada, ya no me gusta tanto lo que antes’”, contó con polémica en diálogo con Resumido.

Por otra parte reveló cuáles fueron las respuesta que le brindó: “Y el chat GPT me dijo ´tranqui, no te está gustando tanto la exposición de la industria y la presión de la industria, pero sí te gusta actuar, si te gusta bailar, sí te gusta cantar, pero no te gusta la presión de la industria´”.