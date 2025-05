Karina Mazzocco contó entre quienes están peleados en América TV

"A mí nunca nadie me dijo nada, entonces, las primera veces me parecía divertido, porque era como 'nos quieren serruchar el piso, nos quieren desestabilizar...'. Pero las últimas veces mucho no me gustó que se suban a esa ola sin chequear ni averiguar", se quejó.

"Lo que no puedo entender es cuando cuentan el rumor y se cag... de risa. Detrás de un programa hay un montón de familias que están pendientes de eso, entonces... ¿Cómo puede ser que un comunicador se cag... de risa de que a un colega le van a levantar el programa? Me parece nefasto, oscuro y de mier...", agregó.

Luego, Mazzocco se refirió al futuro de su programa y contó: "Estamos por cumplir cuatro años, queremos armar una fiesta de celebración. Siempre estamos pensando en cosas nuevas para renovarlo y mantener a la audiencia enganchada".

Luego, en otra parte de la entrevista, Karina Mazzocco recordó su paso por Grandiosas, el magazine que condujo junto a Laura Oliva y Fanny Mandelbaum en El Trece, en 2002 y 2003, y manifestó: "El programa me dejó una amistad muy linda entre las tres, estamos comunicadas. Tengo recuerdos hermosos, pero era otra televisión y otra época, otra vida. Las figuras de los canales teníamos una importancia enorme... Todos los programas nos apoyábamos, jamás alguien te iba a decir nada de la figura del programa de antes o después, esa marca de 'somos familia'".

Cuando le preguntaron qué pasó para que la televisión haya cambiado tanto con el paso de los años, Karina respondió: "Cambiaron los tiempos, los modos y las formas. Todos hacemos televisión de otra manera. Yo también me aggiorné a los tiempos que corren, pero hay cosas que me gusta mantener y el respeto por el compañero de canal me sigue gustando mucho, a pesar de que pasó de moda".

"¿Hay algo en América de ese respeto que vos crees que falta?", indagó la periodista Juli Vismara. Antes de que la conductora diera su opinión, Montagna intervino: "Me parece que es LAM contra el canal. Se critican entre todos... Lo digo por Ángel de Brito y Yanina Latorre contra Marina Calabró, y a ustedes también, a veces, les tiran un palito...".

"Son otros tiempos... Por eso me da añoranza cómo se manejaban las cosas antes y cómo eran lo códigos, pero con el correr del tiempo va cambiando todo y no me quejo", expresó Karina Mazzocco sobre las internas que existen entre los mismos compañeros de canal en la pantalla chica.