La increíble manera que Jorge Rial adoptó para burlarse de Karina Mazzocco

Varios emojis no le alcanzaron al periodista y conductor Jorge Rial para definir a su colega, Karina Mazzocco , luego de que la conductora lo destrozara en vivo porque se burló en Argenzuela del rating que hace A la tarde, su programa en América TV.

“Pobre ‘caca’rina. Por tu culpa (Agustín Rey), se quebró ayer ‘caca’rina Mazzocco”, dijo Jorge, escudado en el humor. Y su compañero radial le contestó: “Pero nosotros no inventamos los números. Los números son lo que son y, a favor de Karina, el lunes dijiste que hizo 2.1”.

image.png

Con extrema acidez, Rial continuó: “Es verdad, no fue el desastre de siempre. Pero ayer se quebró. Dijo que nos reíamos de la desgracia ajena. Karina, hay una manera de evitar eso y es haciendo un buen programa”.

Enfrentado con Daniel Vila, Rial agregó, sin filtros: “A mí me alegra seguir siendo el que le da rating a América. A fin del año pasado me ofrecieron formalmente volver y yo dije ‘mientras esté este señor, ni en pedo’”.

El enojo de Karina Mazzocco con Jorge Rial

Karina Mazzocco miró a cámara en su programa, A la tarde, y arremetió contra Jorge Rial, indignada porque el conductor de Argenzuela se burló del rating que hace su programa en América TV.

image.png

La conductora le preguntó a Luis Ventura por la conducta delictiva de Morena Rial, el panelista responsabilizó a Jorge y Karina se sumó a la picante embestida. "Ventura, ¿qué tiene que ver Jorge Rial con esta etapa delictiva de Morena?". "Todo. Frente a una mala educación, desprotección, falta de abrigo, ausencias, viajes...", respondió el periodista y panelista.

"No lo hace por falta de dinero. No es que Morena no tiene qué darle de morfar a su hijo. Que tampoco sería el camino", agregó Mazzocco.

Luego de que, con complicidad de la conductora, Ventura responsabilizara a Jorge del presente delictivo de Morena, Mazzocco añadió: "Cada vez que Ventura habla de Rial, después Rial al otro día arma una brochet con cada uno de nosotros. Ventura lo atiende a Rial y…" "No lo atiendo, digo la verdad", agregó Ventura.

"Ventura habla de Rial y después Rial se encarga de cada uno de nosotros ¡de una manera! ¡Con una maldad! Con un resentimiento que él tiene hacia Ventura y hacia este canal, y en la volteada caemos todos... Se ríe de nuestro rating. Eso es muy feo, Rial. Vos y tus compañeros de radio se ríen. Me importa un pito lo que mida, pero siendo gente de los medios es muy feo. Se ríe del rating sin analizarlo. ¿Por qué no trabajan un poquito más y analizan? Hacer algo diferente, digo", cerró la conductora.