Los nuevos audios de More Rial antes de ir a robar que complican su causa

More Rial sigue muy complicada con la Justicia luego de haber sido detenida y acusada de robar, y ahora unos nuevos audios complican aún más su decisión.

More Rial

En medio de un nuevo escándalo que sacude al mundo del espectáculo, More Rial vuelve a estar en el centro de la polémica . Esta vez, no por sus ya conocidas declaraciones mediáticas, sino por la filtración de audios inéditos en los que se la escucha organizar distintos robos. El material fue difundido por el programa Socios del Quién Pueda (SQP), que conduce Yanina Latorre por la pantalla de América, y generó un inmediato revuelo en las redes sociales y los medios de comunicación.

En uno de los fragmentos de audio más impactantes, la hija de Jorge Rial parece coordinar un robo con otros implicados: “Escuchame, ¿están seguros de que tiene esa plata? Porque si están seguros, yo vuelvo, pero no vamos a ir para que no haya un peso porque me mato“, se la escucha decir, dejando al descubierto una presunta planificación previa al hecho delictivo.