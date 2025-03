Jorge Rial contó que le podría pasar a Jésica Cirio por su marido preso

Elías Piccirillo, el ex marido de Jesica Cirio , fue detenido acusado por estafas el pasado jueves en Nordelta, en el marco de once allanamientos llevados adelante por la Prefectura Naval a solicitud del fiscal Franco Picardi y con la firma del juez Ramos, que subroga el Juzgado Federal N°11 de Sebastián Casanello.

Jésica Cirio, Elías Piccirillo (1).jpg

Cirio podría pasar de testigo a imputada

En Argenzuela, programa conducido por Jorge Rial en C5N, Paulo Kablan dio detalles de la causa y qué puede pasar con Jesica Cirio, en medio de todo este escándalo. “El Lobo – apodo del policía que colaboró con Piccirillo en la falsa detención de Hauqe- va a declarar. Van a pedir que citen a la conductora como testigo y vamos a ver, según los testimonios en la justicia, si pasa de testigo a imputada. Se le puede complicar si el fiscal o el juez Casanello sospechan que tuvo algún grado de participación”, explicó el periodista de policiales.

Cirio 2.jpg

Impactante testimonio: el calvario que vivió la pareja a la que Elías Piccirillo le plantó cocaína

Elías Piccirillo cada vez más complicado tras las declaraciones de Francisco Hauque y Anahí Aquino Laprida, la pareja que había sido detenida en el operativo montado por el financista para evitar pagar una deuda de 6 millones de dólares.

Durante la charla con TN, la pareja dio detalles pormenorizados de las turbias maniobras del marido de Jésica Cirio y de la noche que terminaron demorados y de los catorce días que pasaron presos.

Francisco Hauque y Anahí Aquino Laprida.jpg Elías Piccirillo cada vez más complicado tras las declaraciones de Francisco Hauque y Anahí Aquino Laprida, la pareja a la que el financista le plantó cocaína.

Las declaraciones que complican a Elías Piccirillo

"Yo tenía info de él pero nunca imaginé que vaya a ponerme cocaína en un vehículo. Aún tengo miedo por mi vida, es una situación muy estresante. No se sabe qué pasa después de esto. Si alguno de nosotros dos aparece muertos, olvidate que son ellos. No sabemos si irnos o no del país", contó Hauque.

"A las 8 me cita Elías para ir a una cena posterior en el Palacio Duhau junto a Jesica. Me acerco al hotel SLS. Él se sube con un piloto puesto, hacían 30 grados, eso me llama la atención. Él me dice que iba atrás para que mi mujer vaya adelante. Pero a tres cuadras se sube ella y él pide bajarse y subirse adelante", contó Hauque.

"Él miraba para atrás. y me sacaba charla para que no mire para abajo. Me decía que Jesica estaba en camino. A los 10 minutos de llegados a la cena, dice que no va a venir, que está descompuesta. Se que viven en Nordelta, era raro. Es decir, ¿empezó a venir y se volvió? Ya le había pedido la comida", agregó la mujer.