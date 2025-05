Pizarrón Indio: las pictografías que aportan historia y belleza al valle de Quili Malal

En cuanto a su ubicación geográfica se lo detalla al sitio con una “altura sobre el nivel del mar de 550 metros” y lo sitúa “enfrente del río Agrio, en su mismo valle, aunque sin relación directa con su curso de agua”. Sobre su emplazamiento refiere que está sobre “un gran bloque desprendido de un afloramiento rocoso, al costado derecho del camino, en dirección a Quili Malal”.

Las pictografías

Cabe destacar que Gregorio Álvarez hace mención también del sitio de Quili Malal en su bibliografía que es abundante y pródiga en datos e información. No obstante, las publicaciones de Jorge Fernández tienden a brindar un panorama más completo de este lugar de arte prehistórico sobre la Ruta 10. En la publicación refiere que el tipo de roca es “arenisca micácea no muy competente”. Sobre el patinado refiere que “es desparejo, de tono rojizo y no muy intenso”. En tanto menciona que la frescura de la roca “es gris suave, blanquea poco al ser percutida”.

pizarron3.jpg

En cuanto a la técnica empleada en el sitio prehistórico es “grabado (petroglifos)”. Está emplazado en el frente de un bloque orientado al oeste. En cuanto a los motivos principales que caracterizan al Pizarrón Indio remarca que “son círculos con vínculo ("bolsadoras"). Círculos con apéndice lineal. Tridigitos. Herradura”. Mientras que las dimensiones de los surcos son: “ancho 10 mm.; profundidad, 0,5 mm”. En cuanto a la adscripción de estilo la bibliografía de Fernández menciona que “aunque ciertos signos corresponden al estilo de pisadas, algunos otros, como las variaciones del círculo, son tan ubicuos que carecen de valor indicativo. La pequeñez de la muestra impide otras conclusiones”.

Cuenca del Agrio

El sitio “Pizarrón Indio” y toda su relevancia prehistórica y potencial turístico está enmarcado en un proceso de investigación de la cuenca del Agrio en su totalidad y que lleva adelante la Subsecretaría de Cultura del gobierno provincial a través de la dirección de Patrimonio Cultural Material, a cargo de Claudia Della Negra. Y es que justamente con el objetivo de promover, potenciar y mejorar las actividades vinculadas a la investigación del patrimonio arqueológico neuquino, la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, en febrero pasado firmó un convenio de colaboración y cooperación con la Universidad de Michigan, representada por la profesora e investigadora Raven Garvey.

pizarron4.jpg

“La rúbrica de este documento pone en valor las técnicas, los conocimientos, y los equipos de investigación que trabajan en el patrimonio que resguarda la huella de la identidad neuquina”, informaron desde el gobierno provincial. Además, pusieron en conocimiento que “en este momento en toda la cuenca del Agrio se está trabajando con la arqueóloga especialista en arte rupestre, Guadalupe Romero. Por esta razón las pictografías de Quili Malal están en la etapa de investigación, registro y preservación del patrimonio

Turismo

Las tareas del equipo de trabajo en equipo entre la dirección de Patrimonio Material y la Universidad de Michigan han arrojado resultados alentadores, ya que se logró identificar una serie de lugares con alto potencial para futuras investigaciones arqueológicas que continuarán bajo el marco del convenio que tiene vigencia hasta 2027. Uno de esos sitios de arte rupestre que fue evaluado y registrado con datos actuales fue este atractivo de Quili Malal, asimismo fue identificado un paredón con marcas y huellas sobre la margen izquierda del río Agrio, justo en frente del Pizarrón Indio. “Desde la comisión de fomento de Quili Malal estamos trabajando a la par con provincia para fortalecer la promoción y difusión de nuestro arte prehistórico que reflejan gran parte de nuestra identidad como neuquinos”, precisó el presidente de la comisión de fomento, David Altamirano.

pizarron5.jpg

A su vez señaló que “hemos creado el área de Turismo municipal para poner en valor este sitio ubicado cerca del pueblo y de aquel que fue hallado en la orilla opuesta del río Agrio”.

pizarron6.jpg

Adelantó que están en trabajos de planificación, en forma articulada con el gobierno del Neuquén para la construcción de un Mirador “que sirva para observar, proteger y cuidar uno de nuestros principales atractivos turísticos”, finalizó.