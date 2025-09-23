Espectáculos La Mañana La voz argentina La Voz Argentina: la peor noche de un participante y la polémica salvación

Un participante del certamen tuvo un actuación particular con inconvenientes que fueron motivo de análisis entre los jurado.







La Voz Argentina tuvo un momento de incertidumbre entre dos participantes del Team Luck Ra y el jurado mientras participaban de las etapas decisivas del reality que planifica la final para octubre. Es que durante la edición de este lunes el concursante Lucas Barros vivió una particular situación cuando se presentaba con su par Federico Mestre.

Es que mientras entonaban la canción "Decidiste de dejarme", de Camila, Lucas Barros tuvo dificultades para recordar la letra de la canción y tuvo que ser ayudado por su par que rápidamente siguió la canción para tapar el vacío generado. “No me había pasado hasta ahora esto de que se me ponga en blanco la cabeza. De repente se fue todo. Acá Fede fue un gran compañero”, reveló Lucas al ser consultado por la situación, minutos después de la presentación hecha.

En continuación con la explicación, Lucas contó: “La ensayé tanto, que se me fue todo al momento de cantar”. Fue el conductor del programa Nico Occhiato quien reveló que previo a subir al escenario el artista dudaba de subir a cantar al escenario principal.