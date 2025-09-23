La Voz Argentina: la peor noche de un participante y la polémica salvación
Un participante del certamen tuvo un actuación particular con inconvenientes que fueron motivo de análisis entre los jurado.
La Voz Argentina tuvo un momento de incertidumbre entre dos participantes del Team Luck Ra y el jurado mientras participaban de las etapas decisivas del reality que planifica la final para octubre. Es que durante la edición de este lunes el concursante Lucas Barros vivió una particular situación cuando se presentaba con su par Federico Mestre.
Es que mientras entonaban la canción "Decidiste de dejarme", de Camila, Lucas Barros tuvo dificultades para recordar la letra de la canción y tuvo que ser ayudado por su par que rápidamente siguió la canción para tapar el vacío generado. “No me había pasado hasta ahora esto de que se me ponga en blanco la cabeza. De repente se fue todo. Acá Fede fue un gran compañero”, reveló Lucas al ser consultado por la situación, minutos después de la presentación hecha.
En continuación con la explicación, Lucas contó: “La ensayé tanto, que se me fue todo al momento de cantar”. Fue el conductor del programa Nico Occhiato quien reveló que previo a subir al escenario el artista dudaba de subir a cantar al escenario principal.
Ante esta situación detectada, y más allá de la ayuda que recibió de su compañero, su coach le ofreció un consejo para el futuro cuando realice sus propios show. “Cuando ya empieces a tener tus shows propios, cuando se te olvide algo de la letra, le decís al público ‘¿Cómo dice?’", dijo el jurado.
Ante esta situación el jurado decidió inclinarse por Mestre para avanzar a la próxima fase, mientras que Barros pasó a tener una segunda oportunidad.
