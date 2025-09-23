El “premio consuelo” a Lamine Yamal tras perder el Balón de Oro

Nicki Nicole compartió una imagen en su cuenta de Instagram en apoyo a su pareja tras quedar segundo entre los mejores jugadores del mundo.

Este martes en Francia se vivió un momento especial para el joven jugador de 18 años Lamine Yamal , llamado a ser el mejor futbolista del mundo en los próximos años, donde fue galardonado con el premio Kopa que reconoce al mejor jugador sub 21 de la temporada. Es un gran logro para el futbolista a pesar de que su mayor aspiración era quedarse con el Balón de Oro que, nómina en la que terminó ubicado en el segundo lugar.

“Este es un sueño hecho realidad. Agradezco a mi club, a mi familia y a quienes han confiado en mí”, soltó el jugador durante la ceremonia realizada en Francia y tras recibir el premio. Pero uno de los reconocimientos importantes que recibió el futbolista español fue el de su novia Nicki Nicole .

A través de las historias de Instagram, la artista musical compartió en las redes sociales una imagen juntos donde escribió: “Mi estrella. Te amooooo” . Una clara muestra de apoyo y amor de Nicki, quien con sus ojos ve en su novio al mejor jugador del mundo.

Nicki -yAMAL

La familia de Lamine Yamal teme que el futbolista descuide su carrera por Nicki Nicole

Lamine Yamal y Nicki Nicole finalmente están embarcados en una relación amorosa por la cual apostaron para acompañarse en cada una de las carreas profesionales en los distintos rubros. Sin embargo hay un costado de la relación que no confiaría en que esta relación pueda ser una buena decisión para los proyectos laborales de cada uno.

Es la familia del jugador español, llamado a ser uno de los mejores futbolistas a nivel mundial, quienes tienen las principales dudas sobre cómo puede impactar en la carrera del futbolista esta nueva relación. El periodista de espectáculos Juan Etchegoyen se sumó a esta teoría que fue expresa públicamente por el periodista español Roberto Antolín.

“La familia de Lamine se opone firmemente a la relación con Nicki Nicole y su padre ha hecho todo para que esto no continúe”, contó sobre la postura del padre y también de su abuela que habría mostrado su descontento.

Nicki

Hay un motivo específico por el cual todavía les cuesta aceptar en su totalidad la relación que atraviesa Lamine: su familia quiere que el jugador de la Selección española “se centre en su carrera deportiva y no en Nicki Nicole”. Tal es la preocupación que “la relación con Nicki Nicole a los familiares los aterroriza”, según revelaron.

Más allá de las opiniones que puedan tener los familiares del futbolistas, Nicki expresó el gran momento que vive junto al jugador: “Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona, con el cariño de la gente y les quiero agradecer a todos”.

Sumado a esto la reconocida artista confirmó que se encuentra “muy feliz” y, también, reafirmó que está "muy enamorada” en medio de una sonrisa que se escapó en su rostro. Lejos de los rumores de una ruptura que por momentos estuvieron a presentes, atraviesan un gran presente.