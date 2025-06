Lali Espósito contó todos los secretos de su convivencia con Pedro Rosemblat

Lali Espósito es de armas tomar, y no le esquiva a los temas de actualidad. Ricardo contó que fue una ejemplificación sobre la economía.

Lali Espósito es de armas tomar, y no le esquiva a los temas de actualidad. Enfrentada al gobierno de Javier Milei, habló del conflicto que se generó con Ricardo Darín, la intolerancia al debate público, y de su romance con Pedro Rosemblat. Consultada sobre su relación y la posibilidad de casarse, respondió: “No hablamos tanto de eso. Hace un año y pico que convivimos. Es genial, tenemos una rutina, pero está buenísima”.

Luego de eso, vino la consulta sobre la docena de empanadas a 48 mil pesos. Ricardo contó que fue una ejemplificación sobre la economía, y que la gente no llega a fin de mes. “Me resulta bizarro. Es clarísimo lo que quiso decir Ricardo, pasa que estamos en una época tan chata en las conversaciones”, subrayó.

Lali Espósito.jpg Lali Espósito en una entrevista para el programa "Industria Nacional" para Gelatina, se refirió a sus cruces con Javier Milei y con Eial Moldavsky.

Y explicó: “Hay una intolerancia general, de todos con todos, y hay una cancelación constante de lo dicho, no dicho, opinión, no opinión, es una época un tanto insoportable, una época cínica, corta, con cero profundidad de discusión política, todo muy tuiterito, aburrido”.

El mensaje amoroso que Pedro Rosemblat le dedicó a Lali Espósito tras llenar dos Vélez

El periodista Pedro Rosemblat compartió este domingo un romántico mensaje dedicado a su pareja, Lali Espósito, luego de que la artista hubiera dado el primero de sus dos recitales en el estadio del club Vélez Sarsfield.

“En el país más futbolero del planeta hay una ciudad que alberga la mayor cantidad de estadios en el mundo. No hay fecha, pero una cancha está llena. Donde suelen ubicarse los arcos hay un escenario. Y en el medio de ese escenario hay una mujer. La luz le rebota diferente”, comenzó escribiendo el fundador del streaming Gelatina en una historia de Instagram.

Pedro Rosemblat sobre Lali: "El día en que se repartieron las virtudes llegó temprano. Se las llevó todas".

“El día en que se repartieron las virtudes llegó temprano. Se las llevó todas. La fuerza, el carisma, el talento, la belleza. Prefirió no acumular centímetros. Todo condensado en un metro y medio y pocas monedas”, agregó.

Y siguió: “Son felices, cuando la escuchan, los fieles que asisten al ritual. Son felices, cuando la ven, sus amigos, que son también sus compañeros de trabajo y su familia”.

Por último, Rosemblat expresó: “Dice que no es cantante, pero canta. Dice que no es bailarina, pero baila. Dice que no es actriz, pero actúa. Debe ser argentina. Por suerte”.