El escandaloso cruce en vivo de Andrea Taboada con Juan Martino

“¿Qué te dije? No fui agresivo”, se defendió Martino; sin embargo, Andrea reveló: “Se habían comunicado conmigo unas chicas con las que él habría tenido ciertas actitudes, y él no se puede despedir de mí con esa barbaridad. Ni siquiera sabías quién me había escrito, pero viniste y detrás de cámaras fuiste muy ordinario conmigo, me dijiste ‘¿sabés que pasa? estas chicas te escriben a vos porque yo la tengo grande’ ¡Me lo dijiste! Y hasta estoy omitiendo una palabra, que también estaba en esa frase, por respeto al horario”.

El terrible relato de Flor Moyano sobre el calvario que pasó en El Hotel de los Famosos

A dos meses de que se conociera la denuncia de Flor Moyano contra Juan Martino por abuso sexual dentro de El Hotel de los Famosos 2, la influencer contó por primera vez su calvario. Acompañada por su abogado, el doctor Roberto Castillo, la ex participante del reality se quebró en LAM al relatar su experiencia en el programa

Moyano contó que “él me invitó a la suite (del reality) al tercer día y me dice de sacarse la remera. Le dije que no y se la sacó igual. Desde ahí, mis ‘no’ ya no tenía ningún tipo de validez con él". Según relató la actriz, con el correr de los días estas actitudes se fueron sucediendo con mayor intensidad cada vez.

Flor Moyano relata el calvario que pasó en El hotel de los famosos.mp4 El desgarrador relato de Flor Moyano sobre el abuso que sufrió por parte de Juan Martino en El hotel de los famosos.

“Para él era normal venir y tocarme el cu…, venir y apoyarme, refregar su cuerpo contra el mío, tirarse encima mío. Y yo al comienzo sí podía detectarlo y sí lo frenaba porque no me gustaba y lo manifestaba. Pero ante estas cosas, él se burlaba, se quejaba, se enojaba", expresó, visiblemente angustiada.

Y ya rota en llanto brindó detalles espeluznantes: "Se me sube arriba, me baja mi pijama y me penetra sexualmente sin preservativo... Yo sentía que no me podía mover, estaba paralizada, sentía que no tenía escapatoria. Tenía una persona arriba mío que me daba miedo porque anteriormente ya había sido agresivo, ya me había violentado psicológicamente... Y ahora de esta manera".

Según el crudo relato de Flor Moyano, fueron los dos abusos que sufrió por parte de Juan Martino. Entre los escabrosos detalles la joven reveló algo impensado que sucedió en medio de uno de esos encuentros no consensuados: “Entra el productor y tira la cajita de preservativos y en eso para el acto, yo quería que se vaya porque me sentía completamente sucia, vulnerada en todos los sentidos”.