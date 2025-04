Por qué internaron a Martín Ortega, el hijo mayor de Palito: hay preocupación

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/desayunook/status/1917539167392743739&partner=&hide_thread=false #ÚLTIMOMOMENTO-Preocupación por la salud de Martín Ortega: internación y alerta



A su vez, el periodista expresó que hay "mucha preocupación" y es un "tema muy delicado" para la familia.

¿Quién es Martín Ortega?

Pese a la popularidad de su padre, el hombre de 56 años es fotógrafo y trabaja junto a su hermano Sebastián en la productora Underground, donde se desempeña como asesor artístico. "Lo mío es una especie de curaduría. El trabajo de productor no lo sabría hacer. Te exige mucho de oficina, hay que llamar para contratar gente. Lo que yo hago es recibir los libros, pulir, finalmente reeditar. En realidad me meto en todo: que no haya incoherencias en alguna escena, o detalles que tienen que ver con la estética y actores", comentó en una entrevista de 2019 a La Nación.

Martin se declaró homosexual hace un par de años atrás y, tras esta noticia, su madre Evangelina reveló como tomó esta decisión: "Martín tiene una vida plena. Él es gay. Fue una cosa muy fuerte para nosotros, que somos de otra época. Pero lo transitamos muy bien”, comenzó en diálogo con La Nación.

image.png Evangelina junto a su hijo Martín.

"Toda la vida Martincito fue una delicia. Las chicas lo adoraban y él siempre me decía cosas muy sentimentales. Yo notaba alguna cosita. A los 20 años ya me empezó a dar algunas señales. Con Ramón no hablaba del tema, pero conmigo sí. Hasta que un día nos hizo ir a su psicoanalista, que nos dio la noticia. Ahí entendí muchas cosas. Mi chiquito... Ha sufrido en el colegio de una manera increíble. Ahora me cuenta cosas que yo ni me imaginaba. Se ve que los compañeros registraban algo diferente, y los chicos cuando quieren son muy crueles", relató.

