Un ex Gran Hermano reveló el difícil momento emocional que vive: "Me siento un fracasado"

A un año de su salida del reality —cuando fue eliminado tras enfrentarse a Juliana "Furia" Scaglione, con quien tuvo una relación tan intensa como breve—, Mauro decidió hablar sin filtros sobre lo que dejó su paso por la casa más famosa del país. “He reído, llorado, me puse de novio, corté, trabajé, no hice nada. Me siento un fracasado. Siento que me dieron una oportunidad que no pude aprovechar”, dijo, visiblemente afectado.

D’Alessio ha vivido un fuerte proceso de introspección que decidió compartir con sus seguidores. Lejos de los brillos de la televisión, se mostró vulnerable: “Como me afectó a un año. Tal vez a vos te pasa lo mismo. Quería compartirles esto para que sepan cómo me siento y que por más que la dibuje haciéndome el rockstar muchas veces, son insostenibles estas sensaciones y pensamientos”.

GH 2.jpg Mauro D’Alessio

Mauro D’Alessio habló de su mal momento tras salir de Gran Hermano

El ex “hermanito” fue conocido en el programa primero por su perfil físico, luego como “el novio de Furia”, y más tarde como blanco de críticas por parte de su excompañera. Esa montaña rusa emocional, sumada a la abrupta exposición mediática, lo dejó enfrentado a un panorama emocional desordenado y, sobre todo, desolador. “Me siento y me pregunto qué me gusta y no sé contestar. Capaz a vos te pasa lo mismo, soy igual que vos, soy igual que todos”, agregó, intentando empatizar con quienes transitan procesos similares.

Con la voz quebrada, Mauro reconoció que la fama no solo no le garantizó estabilidad, sino que también lo dejó enfrentando el miedo a volver a intentar. “Viví cosas inolvidables y buenísimas, pero me ha afectado y toqué fondo. No me encuentro, estoy perdido, no sé qué hacer. Vos dirás ‘deberías buscar trabajo’, y lo estoy haciendo, pero me dejé estar por miedo al fracaso”.

GH 1.jpg Mauro D’Alessio en su participación en Gran Hermano

Mauro D’Alessio abrió su corazón

Ese temor, explicó, se volvió un círculo vicioso. “Como ya me sentí un fracasado por no aprovechar la oportunidad que me dieron, tengo miedo a seguir fracasando. Esto me persiguió toda la vida y es una cag...”.

Pese a su angustia, el ex participante de GH aprovechó el video para brindar un mensaje esperanzador a quienes se encuentran en situaciones similares. “Si vos también tenés miedo al fracaso y ni siquiera lo intentás, te tengo que decir que lo peor es no intentarlo. Te vas a equivocar hoy y toda tu vida. Te lo juro por Dios que si vos hacés las cosas, te van a terminar saliendo y yo me tengo que mentalizar de esa manera”.

El cierre de su testimonio fue tan honesto como doloroso: “Me encuentro de esta manera debido a las decisiones de mier... que tomé este año. Pero no me arrepiento. No me victimizo. No te autocastigues, yo me doy con un látigo todo el tiempo. Anímate que está buenísimo, no hay nada peor en la vida que quedarse con la duda”.