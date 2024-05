Un famoso actor contó el día que casi se mata con Ricardo Darín grabando una película

La anécdota salió a la luz a mediados de 2022, en el programa PH: Podemos Hablar, cuando el actor francés, que nació en París pero desarrolló su cerrera principalmente en la Argentina y España, contó la historia ante la sorpresa de los presentes.

Todo comenzó cuando el conductor del programa, Andy Kusnetzoof, pidió que dieran un paso al frente quienes habían vivido un blooper laboral. Entonces, Noher pasó al frente y empezó a contar la historia.

“Fue en Nosotros y los miedos, el mejor programa de la televisión argentina. Yo hacía los papeles pequeños y me dicen: ‘Pierre, dejate crecer la barba y ¿sabés andar en moto, no?’. Yo dije que sí, pero ni me crecía la barba ni sabía andar en moto. Le pedí a Gustavo Kanzepolsky, un amigo mío que tenía una motocross, para que me enseñara y anduve practicando en el Rosedal”, arrancó la historia.

Luego continuó: “Hacíamos de dos chorros con Darín. La moto con la que yo había practicado tenía un problema: había que mantenerla acelerada porque si no se apagaba. Ese era un dato muy importante. El día de grabación, Darín y yo teníamos que robar una farmacia. Pasaje Bollini, lluvia, adoquines, o sea, todo en contra. Darín entra a la farmacia, roba, sale, se sube a la moto y nosotros teníamos que escapar. Esa era la situación que teníamos que actuar”.

Y allí apareció la parte que casi los mata: “Yo estaba con el casco y la moto, que tenía que tenerla acelerada. Ricardo se sube, yo me olvido de que la moto estaba acelerada y que había que cuidarse de eso. Arranco y la moto en el pasaje Bollini empieza a hacer willy con un chabón que no sabe ni andar en moto y Ricardo atrás de la moto me decía: ‘Hijo de p... me vas a matar’”.