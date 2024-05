Qué pasó con la casa que ganó Marcos Ginocchio en el pasado Gran Hermano

Tanto el ganador como el que sacó el segundo puesto se ganaron una casa de Viviendas Roca, auspiciante del reality de Telefe. Sin embargo, hasta el momento no se sabe si llegaron a construir o no, ya que el premio tiene una fecha de caducidad y para eso necesitan de un terreno.

image.png El modelo de vivienda que ganaron Marcos Ginocchio y Nacho Castañares.

Las mismas tienen un método de construcción, denominado “en seco”, se basa en construir una estructura metálica, con paneles de madera, que se reviste con placas de yeso. En el medio de los muros y tabiques, se realizan las instalaciones para, después, colocar los revestimientos.

La empresa de hogares prefabricados tiene tres modelos de casa, la más económica que se extiende hasta los 35 metros cuadrados tiene un valor de $3.2 millones de pesos, la de hasta 80 metros cuadrados tiene un precio de $7.5 millones. Mientras que la premium de hasta 116 metros cuadrados tiene un precio de $12.6 millones de pesos, de acuerdo al valor del mercado del momento en que ganaron la competencia.

Según lo que se supo, tanto Nacho como Marcos ganaron el mismo modelo de una vivienda hasta 50 metros. Hasta el momento, no se sabe si se pudieron construir o siguen en la esperar de tener un terreno.

Julieta Poggio contó qué fue lo que más le gustó de Marcos Ginocchio

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio fueron dos de los finalistas de la última edición de Gran Hermano, que finalmente la terminó ganando el salteño, y los fanáticos del reality no pararon de “shippearlos” durante toda la competencia. En ese momento, la bailarina estaba de novia con Lucca Bardelli y por eso no pudo accionar con el eventual ganador.

Marcos-Ginocchio-Julieta-Poggio-Portada.jpg

Sin embargo, hace ya unos meses Juli confesó que tuvo un breve affaire con Marcos meses después de salir de la casa. Si bien no da muchos detalles para preservar la intimidad de Ginocchio, recientemente se animó a revelar qué fue lo que la conquistó.

En Caras TV, Poggio señaló que ella y Marcos tienen “energías diferentes” y eso los sedujo a ambos: “Somos muy distintos y eso nos atrajo a los dos. A mí me atrajo su personalidad”. Si bien hoy ya no son amantes, Poggio habló a fondo de cómo se llevan. “Estuvimos juntos. Hubo un shippeo muy grande por parte de la gente, querían que estuviéramos juntos. Caminaba por la calle, la gente me pedía fotos y me preguntaba si estaba con Marcos”, indicó.

Y luego blanqueó: “Ahora tenemos una amistad, me llevo super bien y me pone super feliz todo lo que logró”. Ahora solo resta preguntar, ¿Habrá una segunda oportunidad y algo más duradero entre los ex GH?