Julieta Poggio se abrió y contó los secretos de su romance con Marcos Ginocchio

Durante el intercambio con Maugeri, la presentadora buscó indagar en la verdad detrás de los rumores que rodeaban la relación entre Julieta y Marcos. La ex Gran Hermano finalmente decidió abrirse sobre el tema. "Sí, estuvimos juntos", confesó. Asimismo, explicó que "hubo un shippeo muy grande por parte de la gente, querían que estuviéramos juntos. Caminaba por la calle, la gente me pedía fotos y me preguntaba si estaba con Marcos".

Cómo fue la relación de Julieta Poggio y Marcos Ginocchio

Julieta hizo hincapié en que nunca se sintió obligada en la relación, ya que verdaderamente aprecia a Marcos. Lo que comenzó como un romance breve eventualmente se transformó en una sólida amistad. "Tenemos energías diferentes y eso nos atrajo a los dos, me atrajo su personalidad", afirmó la modelo.

Cuando Maugeri le planteó si su romance con Marcos ocurrió durante los Martín Fierro 2023, evento al que asistieron juntos, Julieta, entre risas, confirmó: "Sí, fue por ahí". Y añadió: "Ahora tenemos una amistad, me llevo super bien y me pone super feliz todo lo que logró".

Por último, Julieta compartió que, aunque solía ser "re noviera" en el pasado, en la actualidad se encuentra en un momento profesional muy fructífero que le deja poco espacio para comprometerse en una relación. "Es divertido estar soltera", concluyó, dejando en claro que no está buscando pareja en este momento.

La fuerte denuncia a Julieta Poggio por “bajar” a Coti Romero de trabajos

En las últimas horas, ha surgido un nuevo capítulo en la intensa rivalidad entre Coti Romero y Julieta Poggio, quienes protagonizaron momentos álgidos durante su participación en Gran Hermano 2022. Aunque se había especulado sobre una reconciliación fuera de la casa más famosa del país, recientes acontecimientos sugieren lo contrario.

Uno de los episodios más recientes que alimentan esta disputa fue revelado a través de las redes sociales, donde Julieta Poggio compartió un fuerte intercambio de mensajes con una marca interesada en contratarla. En dicho intercambio, la ex participante de Gran Hermano expresó de manera directa su negativa a trabajar en proyectos donde esté involucrada Coti Romero, dejando en claro que "no quiero promocionar nada donde esté ella, no me suma". Además, destacó su renuencia a compartir cartel con Juliana Díaz, otra ex compañera de GH. Estas decisiones también habrían afectado relaciones laborales con estilistas y maquilladores, según lo informado por un notero.