Julieta Poggio contó qué fue lo que más le gustó de Marcos Ginocchio

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio fueron dos de los finalistas de la última edición de Gran Hermano, que finalmente la terminó ganando el salteño, y los fanáticos del reality no pararon de “shippearlos” durante toda la competencia. En ese momento, la bailarina estaba de novia con Lucca Bardelli y por eso no pudo accionar con el eventual ganador.

En Caras TV, Poggio señaló que ella y Marcos tienen “energías diferentes” y eso los sedujo a ambos: “Somos muy distintos y eso nos atrajo a los dos. A mí me atrajo su personalidad”. Si bien hoy ya no son amantes, Poggio habló a fondo de cómo se llevan. “Estuvimos juntos. Hubo un shippeo muy grande por parte de la gente, querían que estuviéramos juntos. Caminaba por la calle, la gente me pedía fotos y me preguntaba si estaba con Marcos”, indicó.

Y luego blanqueó: “Ahora tenemos una amistad, me llevo super bien y me pone super feliz todo lo que logró”. Ahora solo resta preguntar, ¿Habrá una segunda oportunidad y algo más duradero entre los ex GH?

Revelan un escandaloso chat que muestra como Julieta Poggio quiso perjudicar a Coti Romero

Julieta Poggio y Coti Romero supieron ser buenas amigas y aliadas dentro de la casa de Gran Hermano. Pero luego todo se desquebrajó cuando Disney descubrió que la correntina la había traicionado a ella y Romina Uhrig dentro del desarrollo del juego. Tras esa enemistad, todo parecía haber quedado en el pasado cuándo hicieron las pases afuera del reality.

Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer una tremenda interna entre ellas. Si bien en muchas ocasiones ambas dijeron que ya habían solucionado los problemas que quedaron dentro de la casa más famosa del país, todo daría a entender que las cosas no están de la mejor manera.

De acuerdo a lo que informó Santiago Sposato, movilero de LAM, la bailarina le habría pedido a varias marcas que no contraten a su excompañera, ya que de hacerlo, dejaría de trabajar con aquellas empresas que lo hagan.

Es más, en las últimas horas publicó en su cuenta de Instagram un fuerte chat de Poggio con una marca que la quería contratar y ella señala de manera directa que "no quiero promocionar nada donde esté ella, no me suma". Además, tampoco quiere compartir cartel con Juliana Díaz, otra de sus ex compañeras de GH. Esto también habría ocurrido con estilitas y maquilladores; son al menos tres marcas por lo que informó el notero.

Recordemos que en los últimos días, Sposato fue increpado por la madre de Julieta, Patricia Destefani, en un evento público y protagonizando así un verdadero escándalo.