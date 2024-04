Revelan un escandaloso chat que muestra como Julieta Poggio quiso perjudicar a Coti Romero

image.png

Es más, en las últimas horas publicó en su cuenta de Instagram un fuerte chat de Poggio con una marca que la quería contratar y ella señala de manera directa que "no quiero promocionar nada donde esté ella, no me suma". Además, tampoco quiere compartir cartel con Juliana Díaz, otra de sus ex compañeras de GH. Esto también habría ocurrido con estilitas y maquilladores; son al menos tres marcas por lo que informó el notero.

Recordemos que en los últimos días, Sposato fue increpado por la madre de Julieta, Patricia Destefani, en un evento público y protagonizando así un verdadero escándalo.

El ataque de furia de la mamá de Julieta Poggio con el notero de LAM: "Esto no se hace"

La mamá de Julieta Poggio, Patricia Destefani, siempre tuvo un protagonismo que buscó opacar al de la ex Gran Hermano. Con Disney dentro de la casa más famosa del país, hace un año atrás, la mamá de la bailarina empezó a ser noticia por la extraña y cercana relación que mantenía con quien era el novio de la competidora, un muchacho que se llama Luca Bardelli.

Ahora, con Juli convertida en una actriz de teatro y una modelo que no para de protagonizar campañas publicitarias, Patricia encaró mal a un notero de LAM y protagonizó un escandaloso momento, llamando la atención de los medios nuevamente.

A un año de la final de Gran Hermano en la que Julieta se destacó cómo una de las finalistas del reality éxito de Telefe, se separó en malos términos de Lucca, admitió un acercamiento con Marcos -ganador de esa edición-, se subió a los escenarios de la mano de José María Muscari, filmó avisos y se alejó o trató de evitar el ruido mediático. Por ejemplo, las notas con LAM, que siempre van al hueso.

Embed - El enojo de la mamá de Julieta #Poggio en un evento: "No merecés nunca más que te den una nota".

Si bien Yanina Latorre siempre la "bancó" - algunos dicen que "vea Disney muy parecida a su hija Lola, por eso la apoya tanto"- tanto los noteros como los panelistas de LAM no le dejan pasar una y le hacen las preguntas que la gente quiere escuchar: no tanto por los proyectos laborales sino por todas las cosas que le pasan en la vida.

En un evento en el que coincidieron los tres. Julieta Poggio, que fue acompañada por su mamá, Patricia Destefani, y Santiago Sposatto, que fue a hacer notas para el programa que conduce Ángel de Brito. En eso estaba el muchacho, esperando su turno para hacer reportajes, cuando Patricia lo vio y lo encaró con autoridad y ganas de decirle unas cuantas cosas.

El video del tenso momento fue subido a sus redes por la cuenta "Farandulashow". Se ve a la mujer hacer gestos ampulosos y dar un par de palmadas en el hombro de Sposatto. "¿Sabes qué, no merecés nunca más que te den una nota. ¡Nunca más". Tras eso, se puede ver a la mujer que se aleja a los gritos. El evento tuvo lugar en el casino y parece que Sposatto se había sacado "todos los números" para recibir la recriminación de Patricia.