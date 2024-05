Se pasó: qué dijo Lali Espósito sobre uno de sus ex novios en España

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/lalibydiva/status/1787680317186142409&partner=&hide_thread=false era algo que ya sabiamos pero los del programa la re quemaron jajaja pic.twitter.com/AMemg2uJma — sofi (@lalibydiva) May 7, 2024

La argentina le respondió sin imaginarse que tenía el micrófono encendido. “Fue corista de Dani, de Rels B. Yo salí con él un tiempo”, expresó la actriz y continuó con sus elogios para la concursante: “Canta súper. Tiene un vozarrón”.

Las reacciones luego de que Lali Espósito confirmara que estuvo de novia con Rels B

Luego de que se viralizaron las declaraciones de Lali Espósito donde confirmaba la naturaleza de su relación con Rels B en el pasado, automáticamente, en las redes sociales se empezó a debatir el tema. “Lali, confirmando que salió con Rels B”; “No lo quemés así”; “Al fin lo dice, me muerooo”; “Solo faltaba que lo confirme”, fueron algunos comentarios de los internautas.

Ese no fue el único momento en que Lali se sinceró en el programa español. En otra parte de la edición, la cantante argentina reveló cuánto tiempo lleva de novia con Pedro Rosemblat. ”Estamos hace cinco meses”, comentó y luego hablo acerca de su historial amoroso. “Antes estuve cinco años de novia, previamente otros cuatro y así”, dijo en referencia a su vínculo con Benjamín Amadeo y Santiago Mocorrea, respectivamente.

lalee (1).jpg Rels B y Lali Espósito.

También detalló cómo se vinculó sexo afectivamente a lo largo de su vida. “A los 14 años me puse de novia por cuatro años y después me puse de novia cinco años. Ahí yo ocultaba algo que me pasaba con mi sexualidad y con todo. Luego, viví unos años de vínculos abiertos y ahí pude de entender mi bisexualidad. Antes estaba de novia, cerrada, no sabía lo que me estaba pasando”, expresó la artista.