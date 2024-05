Ley Bases: así sigue el tratamiento en comisiones, con el RIGI como protagonista

Live Blog Post

Oscar Parrilli criticó al secretario de Energía: "No conoce nada del tema del gas y petróleo en Argentina"

El senador nacional por Neuquén de Unión por la Patria, Oscar Parrilli, cruzó al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, presente en el plenario de comisiones. "Señor Chirillo, no conoce nada del tema del gas y el petróleo en Argentina. Argentina no era un país petrolero, era un país con petróleo, no era un país gasífero hasta que se descrubió Loma de Lata en mi provincia".

Parrilli recordó que "en la década del '80, Loma de la Lata iba a tener gas para 40 años y se lo dimos a Chile a precio subsidiado porque era privado. Las empresas argentina privadas se las vendían a las empresas chilenas que eran de ellos, le vendían el gas a dos dólares el millón de BTU y se lo vendían al consumidor chileno a 20 dólares". "Esta película ya la vimos", remató.

OSCAR PARRILLI.jpg Oscar Parrilli en el plenario de comisiones. Foto Clarín.

Por otra parte, el ex secretario General de la Presidencia durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, aseguró que en esta ley "no hay nada para los argentinos" y agregó: "Es todo para las empresas extranjeras". ex secretario general de la presidencia de Cristina Kirchner.

Rodríguez Chirillo le respondió: "No sería tan osado en decir que no se nada".